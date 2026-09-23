23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Благодаря проведенному масштабному обновлению Северная мини-ТЭЦ в Гродно стала еще более надежной, производственные процессы оцифровали, сообщили БЕЛТА в РУП "Гродноэнерго".
На мини-ТЭЦ демонтировали выработавшие ресурс пластинчатые подогреватели и смонтировали кожухотрубный подогреватель сетевой воды на 28 Гкал/ч, укомплектованный охладителем конденсата и конденсатными насосами. Выполнили врезку трубопровода сетевой воды, чтобы повысить температуру теплоносителя перед котлом. Это помогает предотвратить низкотемпературную коррозию и снижение теплонапряженности поверхностей нагрева агрегата. Заменили регулирующий узел на линии подвода пара собственных нужд к подогревателю сетевой воды.
Все установленное оборудование полностью интегрировано в общую систему автоматики. Датчики непрерывно измеряют температуру, давление, расход и уровень воды, передавая эти параметры на центральный контроллер.
В результате Северная мини-ТЭЦ стала еще надежнее, а управлять ее процессами теперь можно быстрее и точнее. Это особенно важно накануне нового отопительного периода.-0-
Регионы
23 сентября 2026, 13:54
На Северной мини-ТЭЦ в Гродно завершился большой проект по обновлению оборудования
Фото РУП "Гродноэнерго"
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