На Северной мини-ТЭЦ в Гродно завершился большой проект по обновлению оборудования

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Благодаря проведенному масштабному обновлению Северная мини-ТЭЦ в Гродно стала еще более надежной, производственные процессы оцифровали, сообщили БЕЛТА в РУП "Гродноэнерго".



На мини-ТЭЦ демонтировали выработавшие ресурс пластинчатые подогреватели и смонтировали кожухотрубный подогреватель сетевой воды на 28 Гкал/ч, укомплектованный охладителем конденсата и конденсатными насосами. Выполнили врезку трубопровода сетевой воды, чтобы повысить температуру теплоносителя перед котлом. Это помогает предотвратить низкотемпературную коррозию и снижение теплонапряженности поверхностей нагрева агрегата. Заменили регулирующий узел на линии подвода пара собственных нужд к подогревателю сетевой воды.



Все установленное оборудование полностью интегрировано в общую систему автоматики. Датчики непрерывно измеряют температуру, давление, расход и уровень воды, передавая эти параметры на центральный контроллер.



В результате Северная мини-ТЭЦ стала еще надежнее, а управлять ее процессами теперь можно быстрее и точнее. Это особенно важно накануне нового отопительного периода.-0-