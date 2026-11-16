На сессии Витебского облсовета Муравейко утвердили в должности председателя облисполкома

16 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На внеочередной сессии Витебского областного Совета депутатов утвердили в должности председателя облисполкома Павла Муравейко, передает корреспондент БЕЛТА.
Дмитрий Крутой отметил, что Павел Муравейко как бывший военный умеет ставить задачи и требовать их безусловного выполнения. Его аналитические способности помогут погрузиться во все сферы и быстро понять ситуацию в АПК, промышленности и соцсфере.Глава Администрации анонсировал большое совещание по Витебской области в начале следующего года и призвал серьезно подготовиться к нему, чтобы обозначить точки роста в регионе. Будут рассматриваться результаты работы за год в нефтехимии, энергетике, биотехнологиях, АПК, в том числе в строительстве животноводческих комплексов, сфере туризма, транспорта. Также глава государства проанализирует, как реализуются якорные проекты, например, в деревообработке.
Павла Муравейко открытым голосованием участники сессии утвердили в должности председателя облисполкома. Новый руководитель подчеркнул, что Витебщина - это край, который обладает богатыми ресурсами, и их нужно грамотно использовать. Он также отметил, что готов рассматривать все предложенные инициативы по развитию как всего региона, так и отдельных районов, помогать их продвигать и реализовывать. "Все, что будет делаться в регионе, мы будет делать с вами вместе. Общую ответственность за регион несу я. Вы стоите со мной в одном ряду, мы - одна команда. Наша задача - сделать Витебщину процветающей", - сказал он, выступая перед активом области.Начать работу в регионе он планирует с выполнения задач, поставленных главой государства. "Задачи Президент поставил, я их уяснил, четко понял, куда двигаться. Цель есть, дальше нужно оценить обстановку, погрузиться в проблемы, заслушать соответствующих руководителей, определить критические точки и принять решение, как мы будем развивать те или иные направления, куда двигаться и что для этого надо. Сегодня сложилась такая ситуация, когда время требует оперативных решений и быстрой их реализации", - рассказал Павел Муравейко журналистам.-0-Фото Александра Хитрова
Регионы
16 ноября 2026, 18:29
На сессии Витебского облсовета Муравейко утвердили в должности председателя облисполкома
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