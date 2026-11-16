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На сессии Витебского облсовета Муравейко утвердили в должности председателя облисполкома

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
16 ноября 2026, 18:29

На сессии Витебского облсовета Муравейко утвердили в должности председателя облисполкома

16 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На внеочередной сессии Витебского областного Совета депутатов утвердили в должности председателя облисполкома Павла Муравейко, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой представил активу Витебской области нового руководителя региона, которого сегодня назначил на новую должность Александр Лукашенко. "Это системный человек, обладающий хорошими организаторскими способностями, коммуникабельный, подвижный, обладающий авторитетом в нашей республике", - сказал глава Администрации Президента Беларуси.

Дмитрий Крутой отметил, что Павел Муравейко как бывший военный умеет ставить задачи и требовать их безусловного выполнения. Его аналитические способности помогут погрузиться во все сферы и быстро понять ситуацию в АПК, промышленности и соцсфере.Глава Администрации анонсировал большое совещание по Витебской области в начале следующего года и призвал серьезно подготовиться к нему, чтобы обозначить точки роста в регионе. Будут рассматриваться результаты работы за год в нефтехимии, энергетике, биотехнологиях, АПК, в том числе в строительстве животноводческих комплексов, сфере туризма, транспорта. Также глава государства проанализирует, как реализуются якорные проекты, например, в деревообработке.

Павла Муравейко открытым голосованием участники сессии утвердили в должности председателя облисполкома. Новый руководитель подчеркнул, что Витебщина - это край, который обладает богатыми ресурсами, и их нужно грамотно использовать. Он также отметил, что готов рассматривать все предложенные инициативы по развитию как всего региона, так и отдельных районов, помогать их продвигать и реализовывать. "Все, что будет делаться в регионе, мы будет делать с вами вместе. Общую ответственность за регион несу я. Вы стоите со мной в одном ряду, мы - одна команда. Наша задача - сделать Витебщину процветающей", - сказал он, выступая перед активом области.Начать работу в регионе он планирует с выполнения задач, поставленных главой государства. "Задачи Президент поставил, я их уяснил, четко понял, куда двигаться. Цель есть, дальше нужно оценить обстановку, погрузиться в проблемы, заслушать соответствующих руководителей, определить критические точки и принять решение, как мы будем развивать те или иные направления, куда двигаться и что для этого надо. Сегодня сложилась такая ситуация, когда время требует оперативных решений и быстрой их реализации", - рассказал Павел Муравейко журналистам.-0-Фото Александра Хитрова
Теги
Витебская область Муравейко
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