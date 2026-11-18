18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На реконструкцию республиканской дороги М3 в Витебской области в следующем году планируется направить около 360 млн рублей - на 60% больше объема финансирования нынешнего года. Об этом рассказал на пресс-конференции в Медиацентре Витебской области заместитель председателя Витебского облисполкома Петр Белусь, передает корреспондент БЕЛТА.



Говоря о крупных дорожных объектах, Петр Белусь подчеркнул, что самый объемный по финансовым затратам - республиканская дорога М3. "В этом году дорожные работы перешли из Минской области на территорию Витебской и в очень активной фазе начались с середины года - со стороны Докшицкого района до Лепеля. Планируется реконструировать более 70 км. Это современное бетонное покрытие, широкое полотно со множеством сложных инженерных путепроводов и мостовых сооружений. Наши амбициозные задачи поддержали. В этом году при первоначальных планах мы увеличили объемы финансирования, следовательно, и объемы выполнения работ на более чем 20% от запланированных", - рассказал зампредседателя Витебского облисполкома.



Он добавил, что в следующем году на реконструкцию трассы М3 выделят примерно 360 млн рублей. Дорожникам предстоит работать в напряженном ритме, однако обновление центральной магистрали завершат с опережением графика. Это позволит выполнить поручение главы государства по обеспечению качественного транспортного сообщения между областными центрами и Минском.-0-