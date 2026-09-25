"На предприятиях работают династии, приходит молодежь". В Гродно ко Дню машиностроителей появился тематический мурал

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ко Дню машиностроителей появился новый мурал. Стрит-арт под названием "Стальной характер, нежное сердце" разместился на торце здания Государственного архива Гродненской области и посвящен Году белорусской женщины, передает корреспондент БЕЛТА.В центре композиции - портрет девушки. Она представлена в образе работника предприятия - в каске, рабочей форме, с чертежами в руках.Как отметил заместитель министра промышленности Денис Бакей, стало доброй традицией украшать областные центры тематическими муралами. Например, в прошлом году благодаря стараниям Минпрома и отраслевого профсоюза такой арт-объект появился в Бресте, а в этот раз - в Гродно."Мурал в первую очередь посвящен нашим женщинам, так как 2026-й у нас объявлен Годом белорусской женщины. Он символизирует ее железный характер, с которым она приходит на работу и трудится. К слову, в Министерстве промышленности сегодня трудятся больше 50 тыс. представительниц прекрасного пола. Наша женщина не перестает трудиться и дома. Но домой она идет с нежным сердцем, становится заботливой мамой, дочерью, женой, она несет тепло в дом", - сказал Денис Бакей."В Гродно находится ряд промышленных предприятий. Это наш холдинг "Автокомпоненты", это производство карданных валов, это механический завод. В Гродненской области большой холдинг "Лидсельмаш", который производит наши зерносушильные комплексы. Большое сосредоточение промышленности в регионе. И местные предприятия, их работники, как и в уборочной, находятся в передовиках по объемам промышленного производства. В целом задачи поставлены отрасли, и к концу года они будут достигнуты. Это достижение объемов, достижение экспорта, но самая главная наша задача - это технологическая независимость нашей Республики Беларусь", - отметил замминистра.По словам председателя Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности "БЕЛПРОФМАШ" Валерия Курсевича, День машиностроителя - значимый праздник в календаре белорусов. "Машиностроитель - это человек, который творит, созидает. Каждый день, приходя на работу, он делает чудеса. Машиностроение по праву можно назвать фундаментом реального сектора экономики и опорой экономики нашей страны, - сказал он. - У нас на предприятиях работают династии, приходит молодежь. Это показатель того, что промышленность развивается и уверенно смотрит в будущее".В производственной линейке предприятий машиностроительного комплекса Беларуси - десятки тысяч наименований. От сложнейших микросхем до самых больших в мире карьерных самосвалов, автомобили и сельскохозяйственные машины, станки и оптика, электротехника и лифты. Белорусское машиностроение обеспечивает качественную работу энергетики, строительства, транспорта и агропромышленного комплекса. Белорусские заводы - это градообразующие предприятия, которые обеспечивают занятость, развивают регионы и создают будущее. Но за каждой великой машиной, сложным механизмом, чертежом стоит человек. Во время церемонии открытия мурала также были вручены заслуженные награды работникам отрасли.-0-Фото Леонида Щеглова