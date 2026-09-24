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На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с ВВС и войсками ПВО

Опубликовано:

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Регионы
24 сентября 2026, 19:56

На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с ВВС и войсками ПВО

Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений и воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. 

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Лукьянович рассказал, на что делают упор при подготовке военнослужащих: "Сегодня особое внимание уделили борьбе с беспилотными летательными аппаратами - одной из актуальных угроз. Мы продемонстрировали новые мишенные комплексы, которые имитируют БПЛА и показали высокую эффективность, управляемость и живучесть. По ним работала авиация, а также мобильные огневые группы с использованием различных средств поражения и новых прицельных комплексов".

Эффективная борьба с беспилотниками напрямую зависит от уровня подготовки личного состава, убежден генерал-майор. С появлением новых мишенных комплексов основной упор будет сделан на качественную подготовку специалистов, входящих в состав мобильных огневых групп. "Такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять эти задачи", - дополнил он.-0-
Теги
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