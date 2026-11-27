27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями конкурса гражданских инициатив в Минской области в 2026 году стали 14 проектов, среди них скверы, парки, родник и даже велодом. На поддержку самых удачных проектов в следующем году в регионе из бюджета выделят 1,5 млн рублей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облисполкома.



С гражданской инициативой могут выступить жители населенных пунктов Минской области, не только предложив креативную идею, обосновав ее полезность, но и имеющие желание вложить собственные средства в размере 10% от стоимости реализации проекта. Остальную сумму на проведение работ выделят из бюджета.



"Среди основных критериев отбора - обоснованность местной инициативы (актуальность идеи, наличие логической связи между идеей и задачами, продуманность и т.д.), ожидаемый социальный, экономический и экологический эффект, устойчивость результатов и вовлеченность в процесс реализации широкого круга партнеров", - сообщили в пресс-службе.



Срок подачи проектов - с 7 декабря 2026 года по 6 января 2027 года. Получить более подробную информацию о конкурсе можно на сайте Минского облисполкома.-0-