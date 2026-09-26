На одном из заготовительных предприятий Могилевской области выявили крупную схему хищения мяса

Схему хищения выявили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома.
Так, в Горецком районе при попытке вывоза за границу задержана партия мяса крупного рогатого скота массой около трех тонн. Сопроводительные документы на груз отсутствовали.
"Оперативники установили, что работники участка по убою воровали продукцию, которую затем реализовали частным лицам. Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы", - рассказали в МВД.
Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности сообщников.-0-