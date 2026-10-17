На Неделе родительской любви солдаты внутренних войск приготовили пироги, чтобы угостить родителей

17 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие срочной службы вч 6713 внутренних войск совместно с БСЖ части в ходе Недели родительской любви приготовили сюрприз для семейного чаепития "День матери и отца встречаем за чаем", которое пройдет 18 октября. Это пять пирогов приготовленных солдатами.-0-Фото Олега Фойницкого