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17 октября 2026, 17:27
На Неделе родительской любви солдаты внутренних войск приготовили пироги, чтобы угостить родителей
17 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие срочной службы вч 6713 внутренних войск совместно с БСЖ части в ходе Недели родительской любви приготовили сюрприз для семейного чаепития "День матери и отца встречаем за чаем", которое пройдет 18 октября. Это пять пирогов приготовленных солдатами.-0-Фото Олега Фойницкого
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