25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидский РОВД обратился 57-летний местный житель. Мужчина сообщил об исчезновении крупной суммы наличных из его дома. Оперативники райотдела вышли на след подозреваемого, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.
Как установлено, ранее в гости к сыну потерпевшего неоднократно приходил 16-летний приятель. В один из визитов он заметил, где хозяин квартиры хранит сбережения, и стал понемногу их выносить. Когда понял, что пропажу никто не замечает, за раз забрал все оставшиеся купюры.
Всего подросток украл $17 тыс. Деньги потратил на личные нужды: купил три мотоцикла, игровую консоль, коллекционные фигурки, игровые девайсы, муляжи холодного оружия.
Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.-0-.
Регионы
25 октября 2026, 15:40
На мотоциклы и гаджеты. Подросток из Лиды украл у знакомого $17 тыс.
Скриншот видео МВД
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