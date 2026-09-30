30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД внесены изменения в организацию дорожного движения. Они касаются грузового транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Такая мера принята для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения потенциальных ДТП с участием грузовых транспортных средств.



В частности, введен запрет на движение грузовых автомобилей с технической допустимой общей массой более 3,5 тонны по второй и третьей полосам внешнего кольца МКАД на участках от улицы Лейтенанта Кижеватова до улицы Свислочской и от Долгиновского тракта до проспекта Победителей.



На прилегающих к этим отрезкам МКАД участках улично-дорожной сети установлены дорожные знаки 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено". Дополнительно на второй и третьей полосах МКАД нанесена разметка в виде указанного знака.



В Госавтоинспекции просят участников дорожного движения учитывать изменения при выборе маршрута.-0-