На IX Молодежной конференции "Духовность. Молодежь. Инициатива" в Могилеве обсудили баланс работы и личной жизни

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы сохранения внутреннего баланса, профилактики выгорания и духовного взросления обсудили участники IX Молодежной конференции "Духовность. Молодежь. Инициатива", которая прошла в Трехсвятительском соборе Могилева, сообщает БЕЛТА.
Конференция прошла в рамках XX областных Свято-Георгиевских образовательных чтений, посвященных теме "Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий". Ключевой вопрос дискуссии в текущем году звучал как "Время как дар: дисциплина, аскеза и баланс работы и личной жизни". Участники обсудили вопросы планирования, расстановки приоритетов и православного взгляда на время, исключая перфекционизм и чувство вины.
Представители духовенства, педагоги, психологи и медики поделились своими взглядами. Также акцент был сделан и на практической пользе обсуждений для современной молодежи.
По словам заведующей отделом программной и организационно-кадровой работы Могилевского обкома ОО "БРСМ" Анастасии Кравцовой, цель конференции - помочь студентам и работающей молодежи сформировать ответственное отношение к труду и семье, научиться совмещать карьеру, учебу и личную жизнь без выгорания.-0-
Фото Могилевского областного комитета ОО "БРСМ"