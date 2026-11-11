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На IX Молодежной конференции "Духовность. Молодежь. Инициатива" в Могилеве обсудили баланс работы и личной жизни

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
11 ноября 2026, 18:18

На IX Молодежной конференции "Духовность. Молодежь. Инициатива" в Могилеве обсудили баланс работы и личной жизни

Фото Могилевского областного комитета ОО "БРСМ"
Фото Могилевского областного комитета ОО "БРСМ"
Фото Могилевского областного комитета ОО "БРСМ"
11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы сохранения внутреннего баланса, профилактики выгорания и духовного взросления обсудили участники IX Молодежной конференции "Духовность. Молодежь. Инициатива", которая прошла в Трехсвятительском соборе Могилева, сообщает БЕЛТА.

Конференция прошла в рамках XX областных Свято-Георгиевских образовательных чтений, посвященных теме "Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий". Ключевой вопрос дискуссии в текущем году звучал как "Время как дар: дисциплина, аскеза и баланс работы и личной жизни". Участники обсудили вопросы планирования, расстановки приоритетов и православного взгляда на время, исключая перфекционизм и чувство вины. 
Представители духовенства, педагоги, психологи и медики поделились своими взглядами. Также акцент был сделан и на практической пользе обсуждений для современной молодежи.
 
По словам заведующей отделом программной и организационно-кадровой работы Могилевского обкома ОО "БРСМ" Анастасии Кравцовой, цель конференции - помочь студентам и работающей молодежи сформировать ответственное отношение к труду и семье, научиться совмещать карьеру, учебу и личную жизнь без выгорания.-0-
Фото Могилевского областного комитета ОО "БРСМ"
Теги
конференция Могилев молодежь
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