На дорогах Могилевской области за выходные задержали 20 бесправников

28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Могилевской области за прошедшие выходные задержали 20 бесправников. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.



В указанные дни в регионе было зарегистрировано 1 ДТП, в котором 2 человека получили травмы.



Сотрудники ГАИ выявили более 840 нарушений правил дорожного движения. Также на дорогах было задержано 10 нетрезвых водителей и 20 бесправников. За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли 120 пешеходов. Из них 24 человека были пьяны.



Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Необходимо помнить о том, что любые действия на дороге должны быть обдуманными и не создавать угрозу безопасности другим участникам движения.-0-