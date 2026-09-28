28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Могилевской области за прошедшие выходные задержали 20 бесправников. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
В указанные дни в регионе было зарегистрировано 1 ДТП, в котором 2 человека получили травмы.
Сотрудники ГАИ выявили более 840 нарушений правил дорожного движения. Также на дорогах было задержано 10 нетрезвых водителей и 20 бесправников. За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли 120 пешеходов. Из них 24 человека были пьяны.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Необходимо помнить о том, что любые действия на дороге должны быть обдуманными и не создавать угрозу безопасности другим участникам движения.-0-
Регионы
28 сентября 2026, 11:53
На дорогах Могилевской области за выходные задержали 20 бесправников
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