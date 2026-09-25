25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гродненской области ГАИ усилит контроль за грузоперевозками. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
С 25 по 30 сентября Госавтоинспекция будет проводить профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности при осуществлении грузовых перевозок. Приоритетное внимание уделят предупреждению нарушений со стороны водителей при транспортировке сыпучих материалов, а также иных видов сельскохозяйственной продукции. Сотрудники ГАИ усилят надзор за соблюдением требований к размещению и техническому состоянию перевозимого груза, обязательным применением защитных тентов, а также недопущением фактов засорения и загрязнения дорожного покрытия.
В случае выявления нарушений, связанных с допуском к участию в дорожном движении транспортных средств, находящихся в неисправном состоянии или эксплуатируемых без соответствующих разрешительных документов, должностные лица, ответственные за выпуск транспорта на линию, будут привлекаться к административной ответственности в установленном законом порядке.-0-
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25 сентября 2026, 15:52
На дорогах Гродненской области ГАИ усилит контроль за грузоперевозками
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