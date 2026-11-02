На дорогах Брестской области за неделю задержали 99 бесправников

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшую неделю сотрудники ГАИ задержали 30 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, отстранено от управления 99 лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



Произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 5 получили травмы различной степени тяжести.



За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 667 пешеходов, 41 из которых находился в нетрезвом состоянии, 353 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов.



За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечен 161 водитель.



За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.-0-