На дорогах Брестской области сотрудники ГАИ за неделю задержали 33 пьяных водителя

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшую неделю сотрудники ГАИ задержали 33 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, отстранено от управления 129 лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



На прошлой неделе на дорогах Брестской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили травмы различной степени тяжести.



К ответственности за нарушение ПДД привлечены 389 пешеходов, 27 из которых находились в нетрезвом состоянии, 149 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 127 водителей.



За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести.-0-