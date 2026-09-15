15 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. На "Дажынкі" в Дзержинск организуют дополнительные автобусные рейсы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.



Желающие добраться 19 сентября на областной фестиваль тружеников села "Дажынкі" могут воспользоваться дополнительными автобусными маршрутами, которые будут открыты специально к мероприятию.



Так, маршрут №491С Минск - Дзержинск от АС Юго-Западная будет отправляться в 12.30, 12.50, 16.55, 17.25, 19.20, 20.10, обратно - в 14.20, 15.30, 18.05, 18.35, 21.55, 22.10 от остановочного пункта "Макавчицы".



Автобус №926С по маршруту Узда - Дзержинск со временем отправления в 09.45, 14.05 от автовокзала в Узде, в 12.50, 22.00 от остановочного пункта "ж/д ст.Койданово".



А также автобус №939С Дзержинск - Рубежевичи со временем отправления в 22.00 от АК "Дзержинск", в 22.45 - от остановочного пункта "Рубежевичи".-0-