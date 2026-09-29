На Буйничском поле школьников Могилева и Бобруйска посвятили в ученики таможенных классов

На сегодняшний день в Могилевской области действует девять таможенных классов, в которых учатся более 240 человек.-0- На сегодняшний день в Могилевской области действует девять таможенных классов, в которых учатся более 240 человек.-0-





Фото Могилевской таможни

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Церемония посвящения школьников из Могилева и Бобруйска прошла сегодня на Буйничском поле, передает корреспондент БЕЛТА.Торжественное мероприятие объединило 120 человек. Учащиеся школ произнесли сегодня слова своей первой клятвы. Ребята пообещали с честью и гордостью нести звание ученика таможенного класса, хорошо учиться и быть достойными гражданами нашей страны, воспитывать в себе мужество, благородство и достоинство, приумножать достижения прошлых поколений и никогда не отступать от слов клятвы.Среди участников церемонии - ученик 11-го класса средней школы №21 Могилева Вячеслав Кузин. Выбор таможенного профиля парень объяснил просто - он хочет продолжать семейную династию таможенников."Мои родители работают в таможенных органах. И я с детства хотел быть похожим на них, интересовался их работой, - рассказывает школьник. - Учеба в профильном классе дает многое. Проводятся разные интересные тематические мероприятия, мы можем бывать в необычных местах".Школьник также подчеркнул, что профильные классы в школах - это большой плюс. "Конечно, ты не обязан потом идти работать в таможню, если понял, что тебе это не близко. Но я уверен, что знания, полученные тут, точно не будут лишними и пригодятся в жизни", - сказал он.Связать свою жизнь с таможенным делом решила и одиннадцатиклассница Полина Медведева, которая тоже учится в средней школе №21 в Могилеве. "Решила пойти в таможенный класс еще в восьмом классе. Мне всегда хотелось связать свою жизнь с таможенным делом, всегда хотела работать в этой структуре. Потому что это очень интересная профессия, - рассказала она. - Благодаря тому, что мы тесно взаимодействуем с Могилевской таможней, мы сильно углубились в их работу, изучили ее со всех сторон, побывали на разных тематических конкурсах, слетах".Узнать получше эту профессию, могилевская школьница считает отличной возможностью. Ведь это позволяет делать выбор своей профессии более осознанно. "А когда знаешь, что выбираешь, чувствуешь себя более уверенно. Родители поддерживают мой выбор, хоть он и не самый простой", - поделилась она.Поздравил ребят с таким важным событием начальник Могилевской таможни Ярослав Кузин. Первая клятва - всегда самая запоминающаяся. И для сегодняшних школьников - это только первый этап на их будущем профессиональном пути. "С каждым годом мы увеличиваем количество таможенных классов не только в Могилеве, но и в Бобруйске. И на сегодняшний день мы включаем в эту работу не только старшеклассников, но и учеников 6-8-х классов, чтобы дети понемногу начинали разбираться в том, что такое таможенная служба, что делает таможенник и как работает", - рассказал он.Учебу в таможенных классах активно поддерживают и родители школьников. "Ведь это уже особая ответственность: дети носят форму, они становятся примером для своих сверстников, других ребят. Более углубленное изучение предметов, знакомство с нашей работой - все это дает возможность детям выбрать свой будущий путь. И это их первый серьезный и осознанный выбор", - поделился начальник Могилевской таможни.Учащиеся таможенных классов Могилевской области - мотивированные и целеустремленные ребята. "Чтобы работать на таможне, иногда не нужно получать профильное высшее образование. Экономика, управление - всему этому можно найти применение в нашей службе. Ребята готовы учиться, готовы брать целевые направления, а потом достойно нести свою службу", - подытожил он.