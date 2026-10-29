На белорусской границе в автобусе из Польши нашли сладости с психотропом

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" в салоне рейсового автобуса, который следовал по маршруту Белосток - Варшава - Гродно, нашли сладости, содержащие психотропное вещество. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГКСЭ по Гродненской области.





При прохождении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса сотрудники обнаружили полимерный пакет со сладостями, вызвавший подозрение в законности его перемещения. Упаковку направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области для судебной экспертизы.





Эксперты установили, что изделия, находившиеся внутри пакета, содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество - тетрагидроканнабинол. В Беларуси это вещество и все его структурные изомеры включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих госконтролю. Вещество является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях.





Берестовицким РОВД проводится проверка.-0-