На авторазборке в Пинске скрывали наличную выручку. Схему выявила контрольная закупка налоговой

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На авторазборке в Пинске скрывали наличную выручку. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспекцию Министерства по налогам и сборам по Брестской области.



Налоговые инспекторы провели контрольную закупку на одной из авторазборок Пинска. Во время проверки вскрылось, что на фирме длительное время систематически скрывали наличную выручку. С 2025 года отклонение выручки от имеющихся в налоговой службе сведений превысило 420 тыс. рублей.



Виновных привлекли к административной ответственности по ст.13.14 КоАП, оштрафовав на сумму более 1,8 тыс. рублей. "Однако куда более серьезным последствием для владельца авторазборки станет доначисление налога с сумм сокрытой выручки", - подчеркнули в областной инспекции МНС.



В налоговой службе предостерегли субъекты хозяйствования от проведения выручки мимо кассы и сокрытия доходов. О признаках нарушений можно сообщить в контакт-центр по телефону 189.-0-