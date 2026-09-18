"Мы здесь очень счастливы!" Почему в деревню Тюрли Молодечненского района переезжают горожане 

Нужно отметить, что здесь постоянно совершенствуют уже созданную инфраструктуру: изыскивают средства на асфальтирование дорог, формирование новых пешеходных зон, обустройство мест отдыха для взрослых и маленьких сельчан.

Одним из условий комфортной жизни в городе или на селе является возможность покупки в шаговой доступности товаров повседневного спроса. В Тюрлях с этим также все ложилось отлично. Более десятка лет назад один из неиспользуемых объектов - бывшую колхозную столовую - выкупил частник, ООО "Торговый дом "Стройпродукт". К зданию была сделана пристройка, выполнен ремонт и после изменения целевого назначения в объекте расположился магазин товаров повседневного спроса. Одним из условий комфортной жизни в городе или на селе является возможность покупки в шаговой доступности товаров повседневного спроса. В Тюрлях с этим также все ложилось отлично. Более десятка лет назад один из неиспользуемых объектов - бывшую колхозную столовую - выкупил частник, ООО "Торговый дом "Стройпродукт". К зданию была сделана пристройка, выполнен ремонт и после изменения целевого назначения в объекте расположился магазин товаров повседневного спроса.

В деревне Тюрли Молодечненского района жить хорошо - чтобы доказать это, в первую очередь едем в Тюрлевский сельисполком. Численность населения, его возрастные группы, востребованность земельных участков, количество состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, наличие рабочих мест - все это дает понять, насколько привлекательна местность и каковы перспективы ее развития."Деревня Тюрли является центром сельсовета. Если общая численность населения составляет 4,4 тыс. человек, то в Тюрлях проживает 1060 сельчан, где почти 600 - это трудоспособное население и более 160 - дети и подростки до 18 лет. Причем важно отметить, что около десятка лет назад здесь насчитывалось максимум 800 жителей. Далеко не каждая деревня может похвастаться такой динамикой", - рассказала управляющая делами сельисполкома Ирина Комаровская.Конечно, основная инфраструктура сельсовета сосредоточена в Тюрлях: это детский сад, ФАП, почтовое отделение, торговые объекты, отель "Тюрли", на базе которого есть два зала для торжеств.А с 2009 года, когда в Тюрлях был определен солидный участок под индивидуальные дома, здесь начался настоящий строительный бум."Выделяя участки нуждающимся, приоритет мы отдавали многодетным семьям, многие из них переехали в Тюрли из города. Условия для строительства были практически идеальными - свет, вода, газ, дороги. Причем очередь из числа желающих построиться у нас сохраняется, только вот ресурсов для выделения участков под индивидуальное строительство не осталось. Но нас очень радует, что в Тюрлях сформировались целые молодежные микрорайоны, где живут семьи, в которых подрастают дети. Это говорит, что у деревни есть будущее", - подчеркнула управляющая делами."Единственное, чего не хватает Тюрлям, - это школы, но до Молодечно от нас недалеко, транспортное сообщение налажено так, что до города автобус едет каждые полчаса. Поэтому попасть на занятия, в спортивную секцию или в поликлинику вообще не проблема", - отметила Ирина Комаровская.Но не только качество среды и наличие жилья определяет привлекательность региона для жизни. Чтобы растить детей, особенно в многодетной семье, их родителям прежде всего нужна работа."Сельхозугодья, расположенные в непосредственной близости к нашей деревне, - это земли ОАО "Городилово". А после ликвидации ранее действовавшего здесь хозяйства нам осталось от него наследство в виде большого количества неиспользуемых зданий. За несколько лет практически для всех этих объектов нашлись собственники, которые не только привели их в порядок, но и смогли задействовать в экономике. Так, на месте старой конторы появился отель, в бывшей столовой открыли магазин, а ряд технических помещений задействовали под различные небольшие производства, где были созданы дополнительные рабочие места. Всего у нас насчитывается около 40 малых предприятий - от лесопилки, оказания услуг по ковке до производства салатов из свежей зелени и даже витражей. На каждом нужны рабочие руки. Многие из учредителей этих предприятий - местные жители, вносящие большой вклад в поддержание порядка на нашей общей территории", - обратила внимание Ирина Комаровская.Павел Юркевич вот уже более 25 лет работает в статусе индивидуального предпринимателя - сдает в аренду спецтехнику. Правда, по его словам, до открытия этого бизнеса купленные старые машины, самосвал и погрузчик, пришлось полностью собственноручно перебрать."Раньше жил в Молодечно. А в городе, как известно, всегда есть проблемы с парковкой крупногабаритной техники. Чтобы ремонтироваться, тоже нужно искать место. Так что оптимальным вариантом был переезд в деревню. Присмотрел старый, требующий ремонта дом в Тюрлях. Но это не пугало. Просто засучил рукава и взялся за работу с еще большим вдохновением. В итоге получил не только просторное жилье для большой семьи, но и свой участок, где можно чувствовать себя хозяином. Мне здесь хорошо и комфортно", - рассказал Павел.Кстати, как отмечает индивидуальный предприниматель, заказов у него хватает в любой сезон."На жизнь жаловаться не привык, знаю, что всегда могу заработать. Плохо бывает лишь тому, кто привык на диване лежать", - убежден сельчанин.Многодетная семья Людмилы Турович - обладатель земельного участка в Тюрлях, который соседствует с детским садом. Из Молодечно они перебрались в 2021 году, переселившись из общежития в свой дом, построенный с господдержкой."У нас четверо детей, поэтому не только получили льготный кредит, но и смогли задействовать при строительстве семейный капитал. Уложились в рекордные сроки - дом построили за три года. Муж многое делал своими руками, сейчас создаем уют, возводим баню. Мы очень счастливы, что перебрались сюда. А как рады дети! Старшая дочь Даша получает профессию ветеринара и видит себя работником сельского хозяйства", - рассказала Людмила.Супруг многодетной мамы - спасатель, а сама она - работник торговли."Раньше, когда бывала в Тюрлях и заходила в местный магазин, всегда отмечала в нем разнообразие товаров. Ловила себя на мысли, что хотела бы работать в этой торговой точке. И так случилось, что после переезда в деревню как будто специально для меня в магазине открылась вакансия. Так что сейчас являюсь частью отличного коллектива", - отметила женщина."Деревня дает возможность не только полностью изменить жизнь, но почувствовать ее вкус, избавившись от вечной городской спешки. Вышел во двор - вот тебе природа, баня, шашлыки, организация пространства для детей и совместного отдыха с ними. Мы здесь очень счастливы!" - подчеркивает многодетная мама."Эта торговая точка - одно из подразделений сети. Учредитель работает на рынке услуг давно, поэтому опыт накоплен богатый, как и система поставщиков продукции. Мы ориентируемся на разнообразие ассортимента, регулярность поставок, а в основе всего - спрос покупателей. Что лучше всего берут, то и привозим. Молочка, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, колбасные изделия, охлажденные полуфабрикаты, кулинария со свежими булочками, расстегаями и пиццей, есть кофе-машина. Причем учитывая, что к нам едут со всех окрестных деревень, стараемся обеспечить покупателей всем необходимым как в будни, так и в праздники, работая без выходных и перерыва на обед", - рассказала заведующая магазином Светлана Денис.Есть в магазине и впечатляющий строительный отдел с несколькими тысячами наименований товаров."Наверное, проще сказать, чего у нас здесь нет. Запросы, поступающие от покупателей, выполняются полностью. Если какой-то продукции не хватает, то всегда привезем под заказ, а для крупногабарита организуем доставку", - добавила заведующая.Ассортимент и в самом деле впечатляет. Все от лампочек и лески для триммеров до грунтов и семян сидератов, которыми засевают участки после сбора урожая."Магазин замечательный, обслуживание на высоте. Когда едем на дачу в Вязовец, всегда здесь закупаемся", - заметила Лариса Борисовна, забежавшая за покупками вместе с внучкой."Торговая точка у нас просто супер! Все свежее, вкусное, разнообразное. К нам порой даже из города едут за покупками", - добавил Геннадий Семенович."Все можно купить на месте, даже корм для собак. Мы очень довольны обслуживанием", - выразил свое мнение еще один постоянный покупатель, житель Полочан Александр Иванович."Знаете, я стала счастливее, переехав в деревню. Здесь люди добрее, всегда есть занятие, ну а про пользу для здоровья и говорить нечего. А сколько благодарностей за свою работу мы здесь слышим! Глядя на нас с мужем, знакомые также занялись поисками дома", - обратила внимание Светлана Денис.Елена ХАРЕВИЧ,фото Рамиля НАСИБУЛИНА.-0-