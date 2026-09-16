16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. В Березе 16-17 сентября проходят мероприятия ко Дню народного единства. На региональный научно-методический семинар "Актуальные вопросы истории Западной Беларуси в преподавании отечественной истории" приехали учителя истории Брестской области. Среди них учитель Селецкой средней школы Березовского района Ирина Олиферчик, которая поделилась с корреспондентом БЕЛТА своим взглядом на значимость даты 17 сентября.
Ирина Олиферчик напомнила, что межвоенный период был крайне сложным для жителей Западной Беларуси. "Территория была оккупирована польскими властями, проводилась политика полонизации, запрещался белорусский язык. В 1939 году не было ни одной белорусской школы. Концлагерь Береза-Картузская - отдельная трагическая страница. Простым жителям нельзя было даже пройти рядом - их обстреливали, избивали", - рассказала учитель. Она отметила, что в то время политика польских властей была направлена на то, чтобы уничтожить белорусов как самодостаточную нацию, лишить права на историю, государственность.
Говоря о важности единства, Ирина Олиферчик подчеркнула: "Единство - это когда вся страна думает и действует сообща, поддерживает друг друга в маленьких акциях, больших субботниках, благотворительных инициативах. Это когда мы не отворачиваемся в трудной ситуации, а помогаем. День народного единства - праздник молодой, но он всегда был с белорусами. 17 сентября напоминает нам: мы сильны, потому что мы едины".-0-
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16 сентября 2026, 18:05
"Мы сильны, потому что едины". Учитель истории о важности даты 17 сентября
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