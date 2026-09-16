"Мы сильны, потому что едины". Учитель истории о важности даты 17 сентября

16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. В Березе 16-17 сентября проходят мероприятия ко Дню народного единства. На региональный научно-методический семинар "Актуальные вопросы истории Западной Беларуси в преподавании отечественной истории" приехали учителя истории Брестской области. Среди них учитель Селецкой средней школы Березовского района Ирина Олиферчик, которая поделилась с корреспондентом БЕЛТА своим взглядом на значимость даты 17 сентября.По словам педагога, семинар стал важной площадкой для профессионального общения и осмысления исторических процессов, которые определили судьбу региона и всей страны. "Для нас этот семинар важен, потому что он еще раз подчеркивает значимость даты 17 сентября. 17 сентября 1939 года - это ключевой момент: воссоединились семьи, Западная Беларусь вошла в состав Белорусской Советской Социалистической Республики", - подчеркнула она.Ирина Олиферчик напомнила, что межвоенный период был крайне сложным для жителей Западной Беларуси. "Территория была оккупирована польскими властями, проводилась политика полонизации, запрещался белорусский язык. В 1939 году не было ни одной белорусской школы. Концлагерь Береза-Картузская - отдельная трагическая страница. Простым жителям нельзя было даже пройти рядом - их обстреливали, избивали", - рассказала учитель. Она отметила, что в то время политика польских властей была направлена на то, чтобы уничтожить белорусов как самодостаточную нацию, лишить права на историю, государственность.Говоря о важности единства, Ирина Олиферчик подчеркнула: "Единство - это когда вся страна думает и действует сообща, поддерживает друг друга в маленьких акциях, больших субботниках, благотворительных инициативах. Это когда мы не отворачиваемся в трудной ситуации, а помогаем. День народного единства - праздник молодой, но он всегда был с белорусами. 17 сентября напоминает нам: мы сильны, потому что мы едины".-0-