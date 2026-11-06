"Мы мечтали о таком объекте". В Гольшанах открыли многофункциональную спортивную площадку

Общее мнение выразила директор местной школы Марина Гайдукевич. "Мы мечтали о таком объекте, - призналась она. - Это тем более важно, потому что создает условия для жизни на селе не хуже, чем в городе. Благодаря таким шагам у молодежи формируется желание остаться на малой родине, вернуться сюда после получения образования. Это значимый вклад в демографию и здоровье нации. Занятия спортом помогут ребятам вырасти полными сил и желания сделать свою страну еще краше и лучше".-0-





Фото газеты "Ошмянский вестник"

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональную спортивную площадку, возведенную в ходе республиканского социального проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех", торжественно открыли в агрогородке Гольшаны Ошмянского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.Цель и основная идея проекта - спорт, доступный каждому, а его задача - создать спортивную инфраструктуру и тем самым содействовать организации активного досуга людей."Глава государства часто подчеркивает, что благополучие простых людей, тружеников - абсолютный приоритет в Беларуси, а сельчан это касается в особенности. Сегодня повсеместно создаются комфортные условия для жизни, и открытие многофункциональной спортплощадки тому подтверждение. Гольшаны выбраны не случайно, здесь реализуется проекты, направленные на популяризацию физической культуры и спорта: "Гольшаны - здоровый поселок", "Играем в футбол", "Культура и спорт", - рассказал председатель Ошмянского райисполкома Андрей Клышевский.Руководитель района выразил уверенность, что на этой локации многие юные жители агрогородка начнут свой путь к спортивным вершинам, заложат основы будущих достижений.Как сообщил начальник управления спорта Гродненского облисполкома Максим Малаховский, сегодня в регионе открываются четыре таких площадки. Он выразил большую благодарность Президентскому спортивному клубу и призвал жителей района активно участвовать в его проектах. "Путь, который начинается на таких площадках, нередко продолжается на состязаниях высокого уровня, республиканских и международных", - сказал он.Полны энтузиазма освоить новый объект и сами гольшанцы. Юный спортсмен из местной средней школы Алексей Войтеница поделился радостью от того, что теперь вместе с ровесниками сможет тренироваться в прекрасных условиях. Новая площадка станет любимым местом для учащихся, уверен он."Школа - сердце нашего агрогородка, - сказала жительница Гольшан Татьяна Иванова. - Прекрасно, что площадку разместили именно на ее территории. Она станет настоящим местом притяжения для ребят и взрослых, не только моих односельчан, но и тех, кто живет в соседних деревнях. Это важная инвестиция в здоровье".