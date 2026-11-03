"Мы делимся всем". Многодетные родители-педагоги из Витебска о единении в семье

Многие считают, что семейная идиллия начинается с большой всепоглощающей любви и полного взаимопонимания, однако здесь есть множество "ингредиентов" - чувства, эмоции, действия, поступки, общие интересы. Педагоги Екатерина и Степан Рочевы из Витебска - многодетные родители, для обоих погода в доме и благополучие детей - в топе ценностей. Они рассказали корреспонденту БЕЛТА, как под одной крышей уживаются их наставнические привычки, куда иногда приходится отпрашиваться у дочерей и сына и как опыт общения с подрастающим поколением помогает наладить контакт и лучше понимать учеников.





Для учителя витебской начальной школы №48 Екатерины Рочевой большая семья и педагогика - осознанный выбор. Она с детства решила, что станет учителем, а у нее с будущим мужем появятся именно трое детей. "На педагога я обучалась уже во время декретного, на заочном в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова (а по первому высшему я юрист), и для меня не было проблемой получать образование и растить маленького ребенка. Здесь, я считаю, важно большое желание и умение распределять силы и время. Мне была очень интересна именно начальная школа, потому как уже был опыт мамы, воспитывающей двух дочерей. Это очень помогает в работе: я ставлю себя и на место наставника, и на место родителя, вижу ситуацию с двух сторон", - говорит витебчанка.

Учреждение образования, где она трудится, уникально тем, что здесь совмещены детский сад и начальная школа. Его руководитель Илона Марченко отмечает, что здесь происходит очень плавный переход детей к учебной программе, а девочки и мальчики к первому классу уже знают своих наставников, посещая подготовительные курсы. "Екатерина Витальевна - очень ответственный учитель, что бы ей ни поручили, она все сделает в срок и все правильно. С коллегами и детьми она общается очень корректно, а малыши ее очень любят. В прошлом году среди воспитанников ее четвертого класса была старшая девочка из одной семьи, а в этом году в первом - сестричка той выпускницы. То есть родителям педагог настолько понравилась, что они попросили зачислить к ней и другого ребенка, а это показательно. Вообще, Екатерина Рочева работает в тесной связке с детьми и родителями, она креативная, добрая, внимательная, творческая. А еще досрочно сдала на первую квалификационную категорию", - отзывается положительно о педагоге директор. Учреждение образования, где она трудится, уникально тем, что здесь совмещены детский сад и начальная школа. Его руководитель Илона Марченко отмечает, что здесь происходит очень плавный переход детей к учебной программе, а девочки и мальчики к первому классу уже знают своих наставников, посещая подготовительные курсы. "Екатерина Витальевна - очень ответственный учитель, что бы ей ни поручили, она все сделает в срок и все правильно. С коллегами и детьми она общается очень корректно, а малыши ее очень любят. В прошлом году среди воспитанников ее четвертого класса была старшая девочка из одной семьи, а в этом году в первом - сестричка той выпускницы. То есть родителям педагог настолько понравилась, что они попросили зачислить к ней и другого ребенка, а это показательно. Вообще, Екатерина Рочева работает в тесной связке с детьми и родителями, она креативная, добрая, внимательная, творческая. А еще досрочно сдала на первую квалификационную категорию", - отзывается положительно о педагоге директор.

Екатерина Рочева признается, что свою миссию как наставника видит не только в передаче детям знаний. "Я очень хочу научить их адаптироваться к жизни, а не просто обучить письму, чтению и счету. Есть знания, которые в школьную программу не включишь, но ребята должны их постичь. Это доброта, помощь старшим, бережное отношение к родителям, дружба со сверстниками, готовность подставить плечо человеку в беде. Это умение видеть любую ситуацию с разных сторон, отстаивать свои важные принципы и точку зрения. Всему этому я учу и своих дочерей и сына. В целом, мне кажется, я многое переношу из семьи в класс, отношусь к 31 ученику почти как к родным детям. Да, они все разные, кто-то активный, кто-то спокойный, но я стараюсь уделить время на уроке каждому, хотя бы один раз подойти, чтобы никто не был обделен вниманием. Мне кажется, что именно младшим школьникам нужен проводник во взрослую жизнь, человек, который сможет ответить на важные вопросы, причем не только об учебе, но и о жизни в общем", - рассказывает педагог. Екатерина Рочева признается, что свою миссию как наставника видит не только в передаче детям знаний. "Я очень хочу научить их адаптироваться к жизни, а не просто обучить письму, чтению и счету. Есть знания, которые в школьную программу не включишь, но ребята должны их постичь. Это доброта, помощь старшим, бережное отношение к родителям, дружба со сверстниками, готовность подставить плечо человеку в беде. Это умение видеть любую ситуацию с разных сторон, отстаивать свои важные принципы и точку зрения. Всему этому я учу и своих дочерей и сына. В целом, мне кажется, я многое переношу из семьи в класс, отношусь к 31 ученику почти как к родным детям. Да, они все разные, кто-то активный, кто-то спокойный, но я стараюсь уделить время на уроке каждому, хотя бы один раз подойти, чтобы никто не был обделен вниманием. Мне кажется, что именно младшим школьникам нужен проводник во взрослую жизнь, человек, который сможет ответить на важные вопросы, причем не только об учебе, но и о жизни в общем", - рассказывает педагог.

На переменках она играет с воспитанниками, читает с ними книжки, выслушивает их рассказы - словом, создает определенную атмосферу релаксации, чтобы мальчишки и девчонки переключились с одной деятельности на другую и подзарядились для следующего урока. "Мне бы очень хотелось реализоваться именно в педагогике. Я подумываю получить дополнительную специальность, например, по психологии, чтобы еще лучше понимать ребят и их родителей", - делится Екатерина. На переменках она играет с воспитанниками, читает с ними книжки, выслушивает их рассказы - словом, создает определенную атмосферу релаксации, чтобы мальчишки и девчонки переключились с одной деятельности на другую и подзарядились для следующего урока. "Мне бы очень хотелось реализоваться именно в педагогике. Я подумываю получить дополнительную специальность, например, по психологии, чтобы еще лучше понимать ребят и их родителей", - делится Екатерина.





С супругом у нее разные направления, Степан Рочев - мастер производственного обучения Витебского государственного колледжа легкой промышленности и технологий. Однако два педагога в доме никогда не вступают в профессиональные споры. "Мы друг друга дополняем, - отмечает Екатерина. - Часто так случается, что я включаю свой педагогический тон в общении с близкими, а муж успокаивает, говорит: "Работа закончилась, ты теперь дома". Он нередко помогает мне создавать красочное наглядное пособие (он с детства рисует, у него и вся семья художественная), а я помогаю ему с оформлением различных документов".

Она признается, что в момент знакомства у нее произошла любовь со второго взгляда. "Я из Лепеля, а Степан из Горок, мы встретились, когда учились в Витебске, благодаря общему другу. Потом мы какой-то период не виделись, и когда по прошествии времени судьба свела нас вновь, я разглядела будущего мужа совсем с другой стороны. Он покорил меня своей добротой, я не знаю другого такого теплого и душевного человека, как он", - говорит Екатерина. Она признается, что в момент знакомства у нее произошла любовь со второго взгляда. "Я из Лепеля, а Степан из Горок, мы встретились, когда учились в Витебске, благодаря общему другу. Потом мы какой-то период не виделись, и когда по прошествии времени судьба свела нас вновь, я разглядела будущего мужа совсем с другой стороны. Он покорил меня своей добротой, я не знаю другого такого теплого и душевного человека, как он", - говорит Екатерина.





"А я сразу понял, что она - та самая, - признается глава семьи. - Мне стало понятно, что именно с ней я хочу провести всю свою жизнь. Я сразу показал свое к ней уважение, потому что понял с первого взгляда, как к ней нужно относиться".

В доме вся мужская работа - на нем. Ремонт, создание дизайна и сборка мебели - многодетный папа все делает своими руками. Помогают ему и сын Саша, и даже дочери Аня и София. Воспитывать девочек и мальчика - совершенно разные вещи, считает отец. "Саше передаю свои навыки, чтобы он сам умел все делать, как настоящий мужчина. С ним я более строг. А девочки из меня веревки вьют", - с улыбкой говорит он. В доме вся мужская работа - на нем. Ремонт, создание дизайна и сборка мебели - многодетный папа все делает своими руками. Помогают ему и сын Саша, и даже дочери Аня и София. Воспитывать девочек и мальчика - совершенно разные вещи, считает отец. "Саше передаю свои навыки, чтобы он сам умел все делать, как настоящий мужчина. С ним я более строг. А девочки из меня веревки вьют", - с улыбкой говорит он.

Старшая Анечка унаследовала папину любовь к рисованию, как и младший Саша. У обоих детей свое видение рисунка, им нравится изображать что-то необычное. София - самый активный ребенок в семье. Она занималась раньше гимнастикой и тхэквондо, но сейчас сделала выбор в пользу второго вида спорта, им же увлекла и брата. Старшая Анечка унаследовала папину любовь к рисованию, как и младший Саша. У обоих детей свое видение рисунка, им нравится изображать что-то необычное. София - самый активный ребенок в семье. Она занималась раньше гимнастикой и тхэквондо, но сейчас сделала выбор в пользу второго вида спорта, им же увлекла и брата.





"В семье, мне кажется, моя первая помощница именно София: если кто-то что-то разбросал, она соберет, поможет мне в домашних делах, за всеми присмотрит. Мне иногда кажется, что, когда она подрастет, сможет защитить и себя, и сестру, и брата, и даже нас, родителей", - говорит Екатерина.

Главная традиция витебчан - разговоры по душам за общим столом. Степан отвечает, что он тоже рос в многодетной семье, и у них также был обычай в конце дня делиться всем, что пережили, рассказывать, кто что нового узнал. "Мы стараемся рассказывать друг другу обо всем. Кто что видел, какие ситуации были, какие эмоции, что понравилось, что не понравилось", - вспоминает папа. Главная традиция витебчан - разговоры по душам за общим столом. Степан отвечает, что он тоже рос в многодетной семье, и у них также был обычай в конце дня делиться всем, что пережили, рассказывать, кто что нового узнал. "Мы стараемся рассказывать друг другу обо всем. Кто что видел, какие ситуации были, какие эмоции, что понравилось, что не понравилось", - вспоминает папа.

"Мы всегда учим детей, что мы все - одно целое, что они есть друг у друга. И что бы с нами ни случилось, они должны держаться вместе, - добавляет Екатерина. - Я очень хочу воспитать наших детей так, чтобы они потом радовались, что их было много. Где-то иногда себе уделю меньше внимания, но им отдам себя полностью, чтобы они чувствовали себя любимыми, нужными, понятыми, видели, что от них не отмахиваются, а их проблемы для нас очень важны. Мы делимся всем, любыми переживаниями, у нас очень доверительные отношения. Дочери и сын рассказывают, с кем дружат, какие у них интересы, мечты, чего они достигли, чем хотели бы еще заниматься. Они многое знают про нашу работу, потому что слышат, что мы обсуждаем, и понимают, что труд педагога непрост. Я думаю, в этом и кроется главный секрет крепких семейных отношений". "Мы всегда учим детей, что мы все - одно целое, что они есть друг у друга. И что бы с нами ни случилось, они должны держаться вместе, - добавляет Екатерина. - Я очень хочу воспитать наших детей так, чтобы они потом радовались, что их было много. Где-то иногда себе уделю меньше внимания, но им отдам себя полностью, чтобы они чувствовали себя любимыми, нужными, понятыми, видели, что от них не отмахиваются, а их проблемы для нас очень важны. Мы делимся всем, любыми переживаниями, у нас очень доверительные отношения. Дочери и сын рассказывают, с кем дружат, какие у них интересы, мечты, чего они достигли, чем хотели бы еще заниматься. Они многое знают про нашу работу, потому что слышат, что мы обсуждаем, и понимают, что труд педагога непрост. Я думаю, в этом и кроется главный секрет крепких семейных отношений".

Каждое лето семья Рочевых путешествует. "Мы объездили очень много мест в Беларуси, стараемся не повторять маршруты, чтобы узнать как можно больше о родной стране. Как бы ни было непросто в пути, мы всегда вместе. Иногда с мужем шутим, что нам нужно отпрашиваться у детей, если вдруг захочется куда-то уехать вдвоем, ведь они всегда стремятся быть с нами", - говорит многодетная мама. Каждое лето семья Рочевых путешествует. "Мы объездили очень много мест в Беларуси, стараемся не повторять маршруты, чтобы узнать как можно больше о родной стране. Как бы ни было непросто в пути, мы всегда вместе. Иногда с мужем шутим, что нам нужно отпрашиваться у детей, если вдруг захочется куда-то уехать вдвоем, ведь они всегда стремятся быть с нами", - говорит многодетная мама.





Ее супруг подчеркивает, что в своей жене видит не просто мать своих детей, а спутницу жизни, которая во всем поддерживает, дарит много тепла и нежности. Свою роль главы семьи он видит в обеспечении родных людей всем необходимым. "Мне важно понимать, что у них все есть. Что они под моей защитой и что никто не боится никаких бурь и проблем, когда я рядом. Я их стена, а они - моя жизнь", - делится Степан Рочев.

Витебчане признаются, что только в кругу семьи находят ту энергию, которая помогает им достигать новых вершин и смело смотреть в будущее, где их ждет множество открытий и моментов единения, любви и взаимопонимания. Витебчане признаются, что только в кругу семьи находят ту энергию, которая помогает им достигать новых вершин и смело смотреть в будущее, где их ждет множество открытий и моментов единения, любви и взаимопонимания.





Алеся ПУШНЯКОВА,

фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-