29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение нескольких суток в круглосуточном режиме сотрудниками оперативного штаба проводились оперативно-разыскные мероприятия по задержанию злоумышленника, совершившего 26 ноября разбойное нападение на одно из отделений банка в областном центре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.
Благодаря кропотливой работе милиционеров совместно с экспертами и следователями по горячим следам установлена личность нападавшего. Мужчина задержан, дает признательные показания.
Министр внутренних дел Иван Кубраков находится в Могилеве. Под его руководством продолжается работа по установлению обстоятельств совершенного преступления.
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