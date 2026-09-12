Мужчина пытался ввезти в Беларусь автомобиль с чужим VIN-номером: брестские таможенники заметили признаки подделки

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку ввоза в Беларусь иностранного автомобиля под видом уже зарегистрированного на территории Евразийского экономического союза. Таким образом водитель намеревался уклониться от уплаты таможенных платежей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.



47-летний гражданин Беларуси перемещал автомобиль SEAT Alhambra через пункт пропуска "Брест", где для контроля предоставил техпаспорт, сведения в котором не соответствовали фактической маркировке на транспортном средстве. При досмотре таможенники установили, что металлическая пластина с VIN-номером под капотом была закреплена незаводским способом. Экспертиза подтвердила, что маркировка видоизменена путем удаления части панели кузова с оригинальными знаками и ее замены самодельным фрагментом. Автомобиль оценочной стоимостью свыше 30 тыс. рублей изъят до решения суда.



Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин с возможной конфискацией транспортного средства. Также проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.381 УК.-0-