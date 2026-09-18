Мужчина присвоил более 18 тыс. рублей садоводческого товарищества 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член садоводческого товарищества присвоил более 18,5 тыс. рублей, сообщили БЕЛТА в УСК по Гродненской области.



Лидским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства присвоения и растраты имущества в особо крупном размере. По данным следствия, 35-летний мужчина являлся членом садоводческого товарищества и материально-ответственным лицом за сбор средств за подключение новых собственников к трансформаторной подстанции. С 2024 по 2026 год он получил от граждан деньги, предназначенные для оплаты расходов товарищества.



Средства должны были идти на обеспечение электроснабжения, модернизацию и расширение распределительной сети. Однако деньги мужчина потратил на личные нужды.



Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенные в крупном размере) УК.-0-