18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член садоводческого товарищества присвоил более 18,5 тыс. рублей, сообщили БЕЛТА в УСК по Гродненской области.
Лидским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства присвоения и растраты имущества в особо крупном размере. По данным следствия, 35-летний мужчина являлся членом садоводческого товарищества и материально-ответственным лицом за сбор средств за подключение новых собственников к трансформаторной подстанции. С 2024 по 2026 год он получил от граждан деньги, предназначенные для оплаты расходов товарищества.
Средства должны были идти на обеспечение электроснабжения, модернизацию и расширение распределительной сети. Однако деньги мужчина потратил на личные нужды.
Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенные в крупном размере) УК.-0-
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18 сентября 2026, 13:12
Мужчина присвоил более 18 тыс. рублей садоводческого товарищества
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