Мужчина под предлогом изготовления мебели обманул более 40 клиентов на 135 тыс. рублей





Мужчина занимался установкой корпусной мебели и в социальной сети Instagram вел рекламную страницу. В последующем ввиду долговых обязательств его производство было ликвидировано, однако он продолжил брать заказы и предоплату.





Во время общения с клиентами согласовывал детали заказа желаемой кухни или мебели, договаривался о встрече. Он приезжал по их месту жительства, выполнял замеры, создавал проекты. Затем стороны заключали договор с обязательной 50% предоплатой.





Денежные средства передавали наличными или путем перевода на банковский счет. По истечении сроков выполнения работ мужчина на связь не выходил. Некоторым он говорил, что заказ готов, однако доставить его не может по независящим от него обстоятельствам. На предложение забрать заказ самостоятельно отвечал категорическим отказом.





С октября 2024 года по декабрь 2025 года мужчина завладел имуществом более 40 физических и юридических лиц на общую сумму свыше 135 тыс. рублей, что является особо крупным размером.





Мужчина вину не признал. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Октябрьского района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст.209 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в 200 базовых величин (9 тыс. рублей).





Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина, которому инкриминировано мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.