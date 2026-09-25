Музейно-просветительский центр и экстерьерная экспозиция могут появиться в Брестской крепости

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" в начале сентября встретил своего 29-миллионного посетителя. Отсчет ведется с 1956 года - момента открытия Музея обороны, который 55 лет назад стал сердцем созданного мемориального комплекса. Официальная статистика учитывает только людей, которые покупали билеты, побывали на экскурсиях, стали участниками акций и мероприятий. На самом деле гостей намного больше: вход на территорию свободный и открыт с разных сторон. Сила этого места измеряется вовсе не цифрами, а эмоциями: комом в горле, мурашками по коже, подступающими слезами. Корреспонденты БЕЛТА прошлись по территории мемориала и узнали, как крепость меняется, зачем сюда едут туристы со всего мира и какие музейные пространства появятся в будущем.





Сентябрь, будний день, по территории мемориального комплекса неспешно гуляют люди, большинство из них - иностранцы. "Ехали целенаправленно посмотреть на крепость. В целом любим в Беларусь приезжать, но до Бреста далековато добираться. Сейчас в отпуске решили, что надо все-таки доехать и побыть в этом месте. Слова тяжело подобрать, ком к горлу подкатывает от осознания того, что здесь происходило. С другой стороны, гордость берет за то, что люди со всем справились", - поделился россиянин Михаил Середенко, приехавший в Брест с супругой и детьми.

Крепость в этом году посетили около 700 тыс. человек. Речь идет об участниках мероприятий и экскурсионных групп. Половина из них - белорусы. Среди остальных - представители 43 стран мира. Частые гости - жители России. Узнать о подвиге земляков, участвовавших в обороне легендарной цитадели, традиционно приезжают из стран бывшего Советского Союза. Помимо этого, в нынешнем году в числе посетителей были граждане Великобритании, Ганы, Германии, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кубы, Румынии, Китая, КНДР, Республики Корея, Лаоса, Латвии, Ливии, Литвы, Непала, Пакистана, Португалии, Польши, Словакии, Словении, Сербии, США, Турции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии. Возвращаясь домой, они за тысячи километров увозят с собой историю несгибаемого мужества. Если кто-то из них вернется через некоторое время снова, то найдет Брестскую крепость изменившейся. Крепость в этом году посетили около 700 тыс. человек. Речь идет об участниках мероприятий и экскурсионных групп. Половина из них - белорусы. Среди остальных - представители 43 стран мира. Частые гости - жители России. Узнать о подвиге земляков, участвовавших в обороне легендарной цитадели, традиционно приезжают из стран бывшего Советского Союза. Помимо этого, в нынешнем году в числе посетителей были граждане Великобритании, Ганы, Германии, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кубы, Румынии, Китая, КНДР, Республики Корея, Лаоса, Латвии, Ливии, Литвы, Непала, Пакистана, Португалии, Польши, Словакии, Словении, Сербии, США, Турции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии. Возвращаясь домой, они за тысячи километров увозят с собой историю несгибаемого мужества. Если кто-то из них вернется через некоторое время снова, то найдет Брестскую крепость изменившейся.

"На момент открытия мемориала в 1971 году доступна была территория центрального острова цитадели, где сейчас находятся основные объекты, до района Тереспольских ворот. За ними вплоть до нынешнего года была огороженная территория. Она использовалась как служебная: реставрационные мастерские, складские помещения мемориала и арендаторов. На Кобринском укреплении была доступна только территория в районе Главного входа "Звезда" и Северных ворот. Остальную занимали воинские части, которые были выведены из крепости в 2007 году", - рассказали в мемориальном комплексе. Кобринское укрепление с тех пор открыли для обзора, там в том числе сейчас продолжается строительство патриотического центра. Свободно можно прогуливаться по Волынскому укреплению. "На момент открытия мемориала в 1971 году доступна была территория центрального острова цитадели, где сейчас находятся основные объекты, до района Тереспольских ворот. За ними вплоть до нынешнего года была огороженная территория. Она использовалась как служебная: реставрационные мастерские, складские помещения мемориала и арендаторов. На Кобринском укреплении была доступна только территория в районе Главного входа "Звезда" и Северных ворот. Остальную занимали воинские части, которые были выведены из крепости в 2007 году", - рассказали в мемориальном комплексе. Кобринское укрепление с тех пор открыли для обзора, там в том числе сейчас продолжается строительство патриотического центра. Свободно можно прогуливаться по Волынскому укреплению.





По-прежнему остается закрытой территория Тереспольского укрепления. Объяснение лежит на поверхности - это пограничная зона. Однако все же возможности для посещения есть: туда проводятся организованные экскурсии.





"За 55 лет практически вся территория крепости стала доступна для осмотра. Проложены новые маршруты, открыты новые объекты. Среди них - V форт. В послевоенное время форты Брестской крепости использовались как складские, ремонтные помещения для нужд воинских частей, ЖКХ и других. V форт был передан на баланс мемориала, его музеефикация - большой прорыв. Аналогичных построек, музеефицированных фортификационных сооружений на территории Беларуси нет. Если говорить о соседних странах, то форты крепостей как музейные объекты используются в единичных случаях", - акцентировали внимание специалисты. Они подчеркивают, что потенциал мемориального комплекса все еще полностью не раскрыт, продолжается изучение истории и раскрытие ее неизвестных страниц.

Брестская крепость для белорусов - сакральное место. Алена Чижик из Копыля была в Брестской крепости не единожды и каждый раз открывает ее для себя с новой стороны. "На территорию заходишь - и сразу мурашки по коже. Особенно пробирают экспозиции в музеях, инсталляции. Трижды я была в крепости, и каждый раз она открывается иначе, появляется что-то новое. Прихожу - и хочется прикоснуться к стенам. Мне кажется, они дышат историей", - рассказала девушка. В этот раз она приехала со своим молодым человеком Андреем. "Мы прошли по музеям. У меня, честно говоря, тяжелые впечатления: непросто пришлось людям. Но считаю, что такие эмоции нужно пережить в музее, чтобы понимать, какой ценой досталась Победа над фашизмом, чтобы мы помнили о своих героях", - добавил парень. Брестская крепость для белорусов - сакральное место. Алена Чижик из Копыля была в Брестской крепости не единожды и каждый раз открывает ее для себя с новой стороны. "На территорию заходишь - и сразу мурашки по коже. Особенно пробирают экспозиции в музеях, инсталляции. Трижды я была в крепости, и каждый раз она открывается иначе, появляется что-то новое. Прихожу - и хочется прикоснуться к стенам. Мне кажется, они дышат историей", - рассказала девушка. В этот раз она приехала со своим молодым человеком Андреем. "Мы прошли по музеям. У меня, честно говоря, тяжелые впечатления: непросто пришлось людям. Но считаю, что такие эмоции нужно пережить в музее, чтобы понимать, какой ценой досталась Победа над фашизмом, чтобы мы помнили о своих героях", - добавил парень.





Мемориальный комплекс, как живой организм, постоянно меняется. Посетителям предлагают более 20 видов услуг, воспользовавшись которыми можно глубже соприкоснуться с историей Брестской крепости. Музейные занятия, лекции, передвижные выставки, кинолектории… Но главное в том, что продолжается освоение территории, открываются новые объекты.

"При реализации проекта Союзного государства в 2024-2026 годах мы подготовили площади для будущей работы нашего музейно-просветительского центра. В южной казарме откроются библиотека, конференц-зал, классы для занятий по разным темам, связанным с историей Беларуси, Великой Отечественной войны, Брестской крепости. Наша задача на ближайшие годы - оснащение центра и введение его в строй. Сейчас для его работы подготовлена вся инфраструктура. Там большие площади, большие задумки по использованию здания", - пояснили в мемориальном комплексе. "При реализации проекта Союзного государства в 2024-2026 годах мы подготовили площади для будущей работы нашего музейно-просветительского центра. В южной казарме откроются библиотека, конференц-зал, классы для занятий по разным темам, связанным с историей Беларуси, Великой Отечественной войны, Брестской крепости. Наша задача на ближайшие годы - оснащение центра и введение его в строй. Сейчас для его работы подготовлена вся инфраструктура. Там большие площади, большие задумки по использованию здания", - пояснили в мемориальном комплексе.





Планируется продолжить музеефикацию площадки, где этим летом открыли мемориальную зону "Скорбь". Специалисты задействуют юго-западную казарму, сейчас они работают над идейным содержанием. Есть задумка открыть помещения для туристов, чтобы они могли заходить внутрь и видеть окружающую местность, реку Буг, как и бойцы в 1941 году. Предлагается на прилегающей территории воссоздать инфраструктуру предвоенной жизни. "Возможно, будет реконструкция быта подразделения гарнизона Брестской крепости уличного содержания. Работу начнем в этом году. Рассчитываем к началу следующего туристического сезона завершить", - отметили специалисты.

Вновь откроется для посетителей Армейский клуб. После ремонта там планируют восстановить музейную экспозицию и использовать площадку для проведения мероприятий. А вот дальняя перспектива - ремонт Музея обороны Брестской крепости. Обновления ожидают и его экспозицию. Ее намерены оснастить новым оборудованием, ввести дополнительные экспонаты. Вновь откроется для посетителей Армейский клуб. После ремонта там планируют восстановить музейную экспозицию и использовать площадку для проведения мероприятий. А вот дальняя перспектива - ремонт Музея обороны Брестской крепости. Обновления ожидают и его экспозицию. Ее намерены оснастить новым оборудованием, ввести дополнительные экспонаты.





Туристы приезжают в Брестскую крепость за эмоциями. Брестчане живут с историей бок о бок, у них особое, трепетное отношение к мемориалу. Они обязательно бывают там в памятные дни. Для горожан это одно из любимых мест отдыха.

"Когда находишься в крепости, не можешь не думать, что было в те годы. Каждой клеточкой чувствуешь боль, которую проживали люди. В какой-то степени испытываешь страх, потому что не хочется оказаться на их месте. Я пыталась представить, что ощущали те, кто подвергся такому ужасу, от этого становится просто жутко. Я искренне радуюсь, что сейчас над нашими головами мирное небо. Хотелось бы, чтобы так было во всем мире", - поделилась местная жительница Ирина Савчук. "Когда находишься в крепости, не можешь не думать, что было в те годы. Каждой клеточкой чувствуешь боль, которую проживали люди. В какой-то степени испытываешь страх, потому что не хочется оказаться на их месте. Я пыталась представить, что ощущали те, кто подвергся такому ужасу, от этого становится просто жутко. Я искренне радуюсь, что сейчас над нашими головами мирное небо. Хотелось бы, чтобы так было во всем мире", - поделилась местная жительница Ирина Савчук.





Она призналась, что с рождением дочери ее чувства от пребывания в крепости стали острее. "Когда молод, нет груза ответственности, все воспринимаешь легче. С появлением детей становишься более эмпатичным, тоньше чувствуешь, понимаешь боль других людей, - заметила брестчанка. - Мы часто с семьей приходим в Брестскую крепость просто погулять, насладиться природой. Дочка пока не понимает силу этого места. Когда подрастет, конечно, расскажем ей эту трагичную историю целиком. Ей всего шесть лет, и мы стараемся потихоньку рассказывать, что здесь погибали люди. Она с детской искренностью говорит: "Мама, как жалко, что они погибли".

В таком понимании кроется главный смысл мемориала - отчетливая антивоенная направленность. Рассказывая о трагедии не глобальной хроникой, а через призму судеб конкретных людей, в Брестской крепости воспитывают неприятие войны как средства решения спорных вопросов между странами и народами, подталкивают к осознанию ценности мира и хрупкости человеческой жизни. В таком понимании кроется главный смысл мемориала - отчетливая антивоенная направленность. Рассказывая о трагедии не глобальной хроникой, а через призму судеб конкретных людей, в Брестской крепости воспитывают неприятие войны как средства решения спорных вопросов между странами и народами, подталкивают к осознанию ценности мира и хрупкости человеческой жизни.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА, Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ,

БЕЛТА.-0-