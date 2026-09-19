Музей под открытым небом "Территория смыслов" представили в Дзержинске

Восемь стеклянных витрин, в которых представлены работы мастеров Минской области, составили уникальный музей под открытым небом. Экспонаты его будут меняться, что позволит жителям и гостям города поближе познакомиться с творчеством талантливых жителей региона.
В настоящее время здесь представлены изделия мастера по дереву из Березинского района Евгения Осипова, шедевры из соломы из Клецка и Молодечно, белорусская дуда из коллекции дзержинского музыканта Руслана Пекова, который собрал более 200 инструментов из разных стран, уникальные деревянные часы Андрея Мартынюка и др.
Примечательно, что в музее под открытым небом также экспонируются изделия мастеров с ограниченными возможностями здоровья.-0-
Фото Ярослава Зарецкого
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