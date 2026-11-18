Во время визита на "Мозырьсоль" Игорь Сергеенко вместе с депутатами Палаты представителей, избранными от Гомельской области, в том числе посетил цех №3 (участки фасовки и затаривания), где задан современный ритм производства и жесткий контроль качества. В зоне погрузки готовой продукции продемонстрировали логистику в действии, где партии продукции планомерно отгружают в адрес заказчиков в разные страны.
Несколько лет шефскую помощь оказывает ОАО "Мозырьсоль" и агросфере. В настоящее время в структуру предприятия входят два сельскохозяйственных подразделения Ельского района. Они вошли в состав в качестве цехов. По поручению главы государства стоит задача до 2030 года присоединить и остальные хозяйства района. "Как всегда подчеркивает Президент, важно обеспечить человека работой, создать достойные условия труда и возможность зарабатывать, обеспечивая комфортный уровень жизни для своей семьи", - подчеркнул Владимир Дворник.
Главный ресурс для производства - человек труда, его ответственная позиция. "Во главе всего - человек. Как говорят, совершенству нет предела, поэтому всем коллективом мы каждый год прибавляем в производственном плане. Стараемся, чтобы каждый год был лучше предыдущего. Мы привлекаем необходимые ресурсы и технологии, ежегодно увеличивая производственные показатели", - подчеркнул он.
Мозырское месторождение было разведано еще в 1960-х годах. Тогда, оценив колоссальные залежи, руководство страны в кратчайшие сроки приняло решение о строительстве крупного промышленного объекта. Первый камень в основание комбината заложили в 1974-м. В декабре 1982 года была выпущена первая партия выварочной соли "Экстра" в килограммовых пакетах. Предприятие выпускает более 2 тыс. т поваренной соли в сутки, что вдвое превышает показатели, заложенные при проектировании завода, и объемы производства продолжают ежегодно расти. Ассортиментный ряд ОАО "Мозырьсоль" насчитывает десятки наименований продукции.
Встреча Игоря Сергеенко и депутатов от Гомельской области с руководством юго-восточного региона и активом Мозырского и других районов состоялась в Мозыре.-0-
Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь