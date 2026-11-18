Мозырское месторождение было разведано еще в 1960-х годах. Тогда, оценив колоссальные залежи, руководство страны в кратчайшие сроки приняло решение о строительстве крупного промышленного объекта. Первый камень в основание комбината заложили в 1974-м. В декабре 1982 года была выпущена первая партия выварочной соли "Экстра" в килограммовых пакетах. Предприятие выпускает более 2 тыс. т поваренной соли в сутки, что вдвое превышает показатели, заложенные при проектировании завода, и объемы производства продолжают ежегодно расти. Ассортиментный ряд ОАО "Мозырьсоль" насчитывает десятки наименований продукции. Мозырское месторождение было разведано еще в 1960-х годах. Тогда, оценив колоссальные залежи, руководство страны в кратчайшие сроки приняло решение о строительстве крупного промышленного объекта. Первый камень в основание комбината заложили в 1974-м. В декабре 1982 года была выпущена первая партия выварочной соли "Экстра" в килограммовых пакетах. Предприятие выпускает более 2 тыс. т поваренной соли в сутки, что вдвое превышает показатели, заложенные при проектировании завода, и объемы производства продолжают ежегодно расти. Ассортиментный ряд ОАО "Мозырьсоль" насчитывает десятки наименований продукции.

Встреча Игоря Сергеенко и депутатов от Гомельской области с руководством юго-восточного региона и активом Мозырского и других районов состоялась в Мозыре.-0-

Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

18 ноября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. На "Мозырьсоли" намерены наращивать объемы производства. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Дворник, представляя председателю Палаты представителей Игорю Сергеенко производственные мощности предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.Во время визита на "Мозырьсоль" Игорь Сергеенко вместе с депутатами Палаты представителей, избранными от Гомельской области, в том числе посетил цех №3 (участки фасовки и затаривания), где задан современный ритм производства и жесткий контроль качества. В зоне погрузки готовой продукции продемонстрировали логистику в действии, где партии продукции планомерно отгружают в адрес заказчиков в разные страны.Одна из точек в маршруте - здравпункт. По сути, здесь создан практически оздоровительный комплекс для работников, включая кабинеты физиотерапии. И назначения врачей, отдельные процедуры на месте могут выполнить сотрудники здравпункта. Современный парк оборудования в ближайшей перспективе пополнит аппарат УЗИ нового поколения, чтобы люди могли пройти обследование прямо на предприятии. Социальный пакет обеспечен в полном объеме.Несколько лет шефскую помощь оказывает ОАО "Мозырьсоль" и агросфере. В настоящее время в структуру предприятия входят два сельскохозяйственных подразделения Ельского района. Они вошли в состав в качестве цехов. По поручению главы государства стоит задача до 2030 года присоединить и остальные хозяйства района. "Как всегда подчеркивает Президент, важно обеспечить человека работой, создать достойные условия труда и возможность зарабатывать, обеспечивая комфортный уровень жизни для своей семьи", - подчеркнул Владимир Дворник.Главный ресурс для производства - человек труда, его ответственная позиция. "Во главе всего - человек. Как говорят, совершенству нет предела, поэтому всем коллективом мы каждый год прибавляем в производственном плане. Стараемся, чтобы каждый год был лучше предыдущего. Мы привлекаем необходимые ресурсы и технологии, ежегодно увеличивая производственные показатели", - подчеркнул он.