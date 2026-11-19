19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества в отношении 36-летней местной жительницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.





Утром 29 октября на мобильный телефон пенсионерки из Мозыря поступил звонок. Человек представился курьером службы доставки цветов. Чтобы получить заказ, женщина по его указке должна была назвать цифры из присланного СМС-кода. Пенсионерка передала трубку дочери, которая продиктовала номер своего мобильного и передала поступивший код.





Спустя несколько часов 36-летней мозырянке в мессенджер Viber позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что она направила код мошенникам, которые намерены взломать все ее данные на различных ресурсах. Собеседник заверил, что сработала автоматическая система защиты связи, которая передала информацию об инциденте в столичное подразделение СК.





После этого на мозырянку буквально обрушился поток информации, который стал для нее стрессом. Ей говорили о подозрениях со стороны налоговой инспекции, необходимости отчета за семейные сбережения и написания заявки в Комитет госконтроля. За один вечер ее "проинструктировали" несколько телефонных аферистов. В последующие два дня звонивший ей якобы помогал решить задачу по направлению имеющейся наличности в налоговые органы "для проверки". По указаниям злоумышленников она завернула в пакет и передала курьеру 19 тыс. рублей, $3 тыс., 20 тыс. российских рублей. Вскоре женщина осознала обман и обратилась в милицию.





Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество в крупном размере) УК. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.





Как рассказали в УСК, на допросе у следователя потерпевшая отметила, что неоднократно слышала информацию по профилактике кибермошенничества на работе, в средствах массовой информации и на школьном собрании у старшего ребенка.





Сотрудники СК настоятельно рекомендуют гражданам игнорировать поручения незнакомых телефонных собеседников, связанные с переводом средств на чужие счета или передачей наличности для "декларирования" якобы курьерам госучреждений. "Не поддавайтесь на угрозы о неразглашении "спецоперации". Помните, что подписка о недопустимости разглашения данных предварительного следствия составляется в ходе личной встречи следователя и гражданина, а не по телефону. При поступлении странных звонков положите трубку и не отвечайте на дальнейшие звонки и сообщения", - порекомендовали в ведомстве. -0-