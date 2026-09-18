Может быть шумно: на Минской ТЭЦ-4 проводят пусковые операции 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пусковые операции проводят на основном оборудовании Минской ТЭЦ-4 18 и 21 сентября, сообщили БЕЛТА на РУП "Минскэнерго".



На предприятии подчеркнули, что это плановый и обязательный этап подготовки к предстоящему отопительному сезону. "Главная задача текущих испытаний - убедиться в полной готовности оборудования станции к высоким нагрузкам. Пусковые операции позволяют подтвердить способность теплоэлектроцентрали бесперебойно снабжать потребителей теплом и электроэнергией на протяжении всего отопительного сезона", - пояснили в "Минскэнерго".



В ходе работ специалисты проводят комплексную проверку основного оборудования и отладку всех систем управления. Такой подход дает возможность заблаговременно выявить скрытые дефекты, проверить срабатывание защит и блокировок, а также устранить возможные технические отклонения до наступления сильных холодов.



Во время проведения работ возможно повышение уровня шума. Подобные кратковременные акустические нагрузки являются частью технологического процесса. "Мы понимаем, что это может доставлять некоторые неудобства, и искренне приносим извинения. Основные работы запланированы преимущественно в дневное время, чтобы минимизировать влияние на комфорт жителей", - подчеркнули в РУП "Минскэнерго".



Энергетики делают все необходимое, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без сбоев, заверили на предприятии.-0-.