Мошенники заставили школьника из Бреста передать им сбережения его родителей

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Московское РУВД Бреста обратился 42-летний местный житель с заявлением о том, что мошенники заставили его несовершеннолетнего сына передать им более 48 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



Правоохранители установили, что 12-летнему школьнику позвонили с иностранного номера. Неизвестный сообщил о предстоящей замене домофона в доме и убедил назвать СМС-код, пришедший ребенку на телефон. После этого мальчику в мессенджере стали поступать звонки от других неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили школьника, что переданные им данные использованы мошенниками для перевода денег в фонд недружественной страны и что за это его родители и он сам будут подвергнуты суровому наказанию. Чтобы подтвердить невиновность, от него потребовали собрать деньги в доме и передать их доверенному лицу.



Поддавшись влиянию мошенников, мальчик собрал хранившиеся в доме сбережения в сумме более 48 тыс. рублей и отдал их курьеру. Только после этого он решился рассказать родителям о случившемся.



В роли курьера был 32-летний житель Гомеля, который сам стал жертвой аферистов и действовал по их указанию, не подозревая, что стал частью мошеннической схемы.-0-