Мошенники вынудили минчанку продать автомобиль





Девушке сообщили, что аферисты зарегистрировали договор купли-продажи на ее автомобиль, а чтобы его аннулировать, нужно продать транспортное средство в кратчайшие сроки.





"Студентка в этот же день продала свой автомобиль, а вырученные 38 тыс. рублей по указанию звонивших передала курьеру якобы для проверки. Лишь спустя время девушка рассказала о случившемся родителям, которые и посоветовали обратиться в милицию", - сообщили в ГУВД.





Оперативники установили и личность курьера, которым оказался 26-летний сварщик из Могилева, который сам стал жертвой мошенников.





"Мужчина оформил кредит на 20 тыс. рублей, забрал деньги у двоих обманутых граждан и по просьбе аферистов оставил все сбережения в тайнике", - сообщили в ГУВД.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию Фрунзенского района обратилась 19-летняя студентка столичного вуза, которая стала жертвой мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.