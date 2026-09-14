Мошенники вынудили минчанина взять кредит и выманили у него 35 тыс. рублей

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 62-летний житель Минска стал жертвой многоступенчатой мошеннической схемы и потерял 35 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Сначала заявителю позвонил работник "домофонной службы" и под предлогом получения новых ключей выманил код из СМС. Затем с минчанином связался лжепредставитель БелГИЭ и убедил, что от его имени производятся незаконные финансовые операции.



Далее в дело вступил "сотрудник КГК". Он заявил, что мошенники оформили на мужчину кредиты на 50 тыс. рублей, а для их аннулирования необходимо взять новые займы. Узнав о наличии семейных накоплений, собеседник начал угрожать обыском и изъятием средств, настаивая на их "декларировании" и передаче для проверки.



Поверив аферистам, мужчина передал курьеру 25 тыс. рублей, потом оформил кредит на 10 тыс. рублей и перевел на предоставленный ему счет. Мошенники пообещали вернуть деньги после "проверки", однако на следующее утро минчанин обнаружил, что вся переписка удалена, а связь с "кураторами" прервана.



Оперативники установили личность курьера - им оказался 19-летний житель города Гомеля, которого также обманули телефонные мошенники. Возбуждено уголовное дело.-0-