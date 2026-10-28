Мошенники выманили у минчанина $5 тыс. под предлогом оцифровки медкарты

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин передал курьеру мошенников $5 тыс., поверив лжесотрудникам поликлиники и налоговой. О распространенной схеме мошенничества БЕЛТА рассказали в ГУВД Мингорисполкома.



В Ленинское РУВД обратился 30-летний водитель столичной организации, которому в мессенджере написала неизвестная, представившись сотрудницей поликлиники и сообщила о плановой оцифровке медицинских карт. Под этим предлогом она расспросила минчанина о состоянии здоровья, уточнила рост и вес, а затем попросила назвать код из СМС.



Следом мужчине позвонил якобы сотрудник налоговой. Он заявил, что потерпевший стал жертвой мошенников, и сообщил: имеющиеся сбережения нужно передать налоговому инспектору для проверки. Звонивший также предупредил, что в квартире мужчины планируется обыск, который может закончится изъятием наличных. Испугавшись, минчанин передал курьеру в парке $5 тыс. США.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверка продолжается.



"Не верьте незнакомцам, которые по телефону требуют задекларировать деньги или поучаствовать в спецоперации. Получив такой звонок, откажитесь выполнять инструкции и немедленно обратитесь в милицию", - напомнили в ГУВД.-0-