Мошенники убедили минчанина взять кредит на 30 тыс. рублей и передать деньги курьеру

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 56-летний житель Минска взял кредит на 30 тыс. рублей и передал деньги незнакомой девушке, поверив телефонным мошенникам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.



Аферисты обманывали мужчину на протяжении недели, звонили по несколько раз в день и присылали поддельные документы с его настоящими фамилией и именем. Лжесотрудники БелГИЭ и Комитета государственного контроля убеждали минчанина, что мошенники завладели его банковским счетом и теперь он должен помочь правоохранительным органам изобличить преступников.



Следуя указаниям звонивших, мужчина оформил кредит в банке на 30 тыс. рублей, сложил деньги в пакет и передал их незнакомой девушке-курьеру. Позже в мессенджере ему прислали поддельную квитанцию, согласно которой кредит якобы был закрыт и у банка больше не было к нему претензий. Через несколько дней минчанин попытался связаться с кураторами, чтобы узнать, что делать дальше, однако они перестали выходить на связь. Мужчина обратился в милицию. По данному факту проводится проверка.



В милиции напоминают: если незнакомцы по телефону предлагают взять кредит для закрытия кредитной линии или помощи в разоблачении мошенников, не следует выполнять их указания. Нужно прекратить разговор и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.-0-