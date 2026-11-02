Мошенники убедили брестчанина взять кредит на 31 тыс. рублей, но он сохранил деньги 

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Московское РУВД Бреста обратился 26-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные пытались вынудить его перевести 31 тыс. рублей якобы для погашения кредита, который на него оформили мошенники. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



Все началось с телефонного звонка в мессенджере. Незнакомец представился сотрудником маркетплейса и сообщил о якобы поступившей на имя брестчанина посылке. Затем собеседник рассказал, что произошла путаница с адресом. Для доставки товара на нужный пункт выдачи и подтверждения персональных данных он убедил мужчину сообщить код, поступивший на телефон.



Вскоре позвонил другой "специалист" - уже от лица правоохранительных органов. Он сказал, что предыдущий звонок был от мошенников, полученным кодом воспользовались злоумышленники и оформили на имя мужчины кредит. Чтобы его аннулировать, нужно погасить долг.



Мужчина поверил и успел оформить кредит на сумму 31 тыс. рублей. В последний момент брестчанин вспомнил, что уже не раз слышал подобные истории из разных источников. Он понял, что чуть не стал жертвой мошенников, и обратился в милицию. Деньги злоумышленникам не достались.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.-0-