Мошенники под видом соцработников едва не лишили пенсионерку из Гродно 54 тыс. рублей

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Афера с декларированием сбережений едва не стоила жительнице Гродно потери 54 тыс. рублей. Об этом сообщили БЕЛТА в УСК по Гродненской области.



По данным следствия, в конце сентября этого года 70-летней гродненке в одном из мессенджеров позвонил якобы представитель социальной службы. По просьбе звонившего она продиктовала персональные данные. После в разговор вступили другие лжесотрудники, запугав женщину и убедив ее "задекларировать" все накопления через тайник. Находясь под психологическим давлением, потерпевшая собрала пакет с наличными, вызвала такси и поехала к условленному месту, однако по пути засомневалась и позвонила в милицию. Только благодаря этому накопления пенсионерки были спасены.



Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.



В Следственном комитете напомнили о необходимости проверять любые звонки от "почты", "замены домофонов", "спецслужб" через мессенджеры - это мошенники. Правоохранители также призвали не сообщать СМС-коды - их не спрашивают банки и госорганы. Также не следует верить мнимым переключениям - это психологическое давление. Настоящие государственные органы не работают через мессенджеры. Заявления о "взломе", "кредитах", "микрозаймах', "украденных документах" - манипуляция страхом.



Правоохранители напомнили, что не следует выполнять задания звонящих. Просьбы съездить по адресу, забрать конверт, передать деньги, сфотографировать документы - вовлечение в преступление. Нельзя поддаваться давлению. "Прослушка", "террорист", "уголовная ответственность" - стандартные уловки мошенников. При сомнении правоохранители рекомендуют прекратить разговор и звонить в милицию по телефону 102.-0-