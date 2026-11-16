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Мошенники обманули 14-летнюю минчанку: школьница отдала курьеру семейные сбережения

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
16 ноября 2026, 09:37

Мошенники обманули 14-летнюю минчанку: школьница отдала курьеру семейные сбережения

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники обманули 14-летнюю минчанку и убедили ее передать курьеру семейные сбережения. Для начала злоумышленники узнали геолокацию девочки, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Школьница стала общаться с молодым человеком в приложении для знакомств. Он представился ровесником и спустя некоторое время предложил встретиться возле станции метро. Когда девочка пришла на место, собеседник попросил отправить ему геолокацию.

После этого школьнице поступило видеосообщение от незнакомца в маске. Мужчина стал угрожать ей. Испугавшись, девочка заблокировала отправителя, однако вскоре позвонил другой человек, представившийся сотрудником КГБ. Он заявил, что человек в маске якобы является террористом, а школьнице грозит уголовная ответственность за пособничество. Затем с девочкой связалась женщина, назвавшаяся сотрудницей налоговой службы. Под предлогом проверки денег она убедила подростка найти дома семейные сбережения. По видеосвязи школьница показала конверт с $3,5 тыс., после чего переложила деньги в косметичку и передала курьеру для "проверки".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В милиции напоминают: нельзя отправлять незнакомцам свою геолокацию, сообщать личные данные в интернете и выполнять указания неизвестных, связанные с передачей денег. Если кто-то угрожает уголовной ответственностью или пытается запугать, необходимо сразу рассказать об этом родителям или позвонить по телефону 102.-0-
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Минск мошенничество подростки
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