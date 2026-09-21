Мошенник надел форму пограничника, чтобы обмануть нелегальных мигрантов. Дело направлено в суд

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин под предлогом помощи в незаконном пересечении границы завладели имуществом нелегальных мигрантов, уголовное дело направлено в суд, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.



Прокуратура Свислочского района направила в суд уголовное дело в отношении трех лиц, которым инкриминированы мошенничество, совершенное группой лиц, самовольное присвоение власти должностного лица, организация незаконной миграции.



Как установлено, один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свислочском районе. Там их ждал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска лжепограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1,5 тыс. рублей, подельники скрылись.



Кроме того, в июне 2025 года один из обвиняемых совместно со своей 24-летней знакомой оказал содействие пяти иностранным гражданам в попытке незаконного пересечения границы. За перевозку иностранцев из Молодечно в Свислочский район они получили $350. Чтобы облегчить мигрантам проход через заграждения, обвиняемый приобрел и передал им лопату и два болтореза.



Несмотря на оказанную помощь, нелегальные мигранты были задержаны сотрудниками пограничной службы при попытке пересечения границы. Правоохранители установили причастность организаторов к совершению преступления.



Изучив материалы уголовного дела, в прокуратуре Свислочского района согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.209, ст.382 и ч.1 ст.371-1 УК. Ранее избранная в отношении обвиняемых мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена прокурором без изменения. -0-