27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе с 28 по 30 октября пройдет масштабное комплексное учение по защите от чрезвычайных ситуаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Во время учения по защите населения и территорий от ЧС будет проверяться готовность экстренных служб к реагированию на различные нештатные ситуации.
По легенде на район обрушится мощный циклон с порывами ветра до 25 м/с и обильными осадками в виде мокрого снега. Такие условия приведут к падению деревьев, образованию заторов и ДТП, повреждению зданий и сооружений, обрывам воздушных линий электропередачи, авариям на системах жизнеобеспечения населения.
Главная задача - на практике отработать слаженность действий всех служб района. Спасатели, энергетики, дорожники и медики будут в реальном времени устранять заторы на дорогах, восстанавливать электроснабжение и ликвидировать последствия условных техногенных аварий.-0-
Регионы
27 октября 2026, 10:13
"Мощный циклон обрушится на Логойский район". На масштабном учении отработают действия экстренных служб
Фото МЧС
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