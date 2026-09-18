Молодежь помогла с благоустройством территории храма в Гомеле

Такие инициативы не просто преображают города, но и крепко связывают поколения, напоминая о важности духовных ценностей и добрых дел. Этот проект направлен на воспитание и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей и призван укрепить уважение к традициям белорусского народа.-0-

Фото Гомельской областной организацией БРСМ Фото Гомельской областной организацией БРСМ

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканской межконфессиональной благотворительной инициативы "Восстановление святынь Беларуси" объединил более 60 участников в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областной организации БРСМ.Молодежный трудовой десант развернулся у храма иконы Божией Матери "Юровичская-Милосердная" в областном центре. Здесь плечом к плечу трудились сотрудники УСК по Гомельской области, молодые следователи, студенты-юристы, военнослужащие войсковой части 5525 и волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце". Вместе навели порядок, оказали помощь в благоустройстве храма и украсили его территорию, высадив деревья и кустарники. После продуктивной работы ударников труда угостили солдатской кашей и горячим чаем."Особенным моментом дня стала цифровизация знакового места. В продолжение проекта "Цифровая звезда" у святыни установили интерактивную табличку с QR-кодом, благодаря которой каждый посетитель теперь может здесь же на месте узнать всю историю строительства храма", - рассказали в областной организации БРСМ.