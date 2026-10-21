Молодежь Могилевской области присоединилась к республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!"

21 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Представители школьной, студенческой и работающей молодежи Могилева присоединились к республиканской добровольной акции "Дай лесу новае жыццё!" в Любужском лесничестве Могилевского лесхоза, передает корреспондент БЕЛТА.





Ребята высаживают саженцы сосны и ели на участке площадью около 18 га, который пострадал от урагана в прошлом году. "Сегодня присутствуют более 100 человек. Это школьники, учащиеся колледжей и работающая молодежь города", - отметил главный специалист Могилевского областного комитета БРСМ Виктор Радовский.





Студенты Белорусско-Российского университета воспринимают работу по восстановлению лесов как личный вклад в будущее страны. "Я принимаю участие в акции "Дай лесу новае жыццё!", чтобы наш лес стал больше и у нас было будущее для нас и наших детей", - поделился Артур Силич.

Яна Заруцкая добавила, что важно сохранить природу для следующих поколений. "Мы участвуем в акции, чтобы у наших детей, внуков и правнуков был чистый воздух и прекрасная природа вокруг. Чтобы мы могли гулять по красивым лесам и любоваться великолепными елочками", - сказала девушка. Яна Заруцкая добавила, что важно сохранить природу для следующих поколений. "Мы участвуем в акции, чтобы у наших детей, внуков и правнуков был чистый воздух и прекрасная природа вокруг. Чтобы мы могли гулять по красивым лесам и любоваться великолепными елочками", - сказала девушка.





Педагог-организатор Могилевского государственного колледжа искусств Елена Тишкова подчеркнула, что акция сплотила молодежь города. "Она дает заряд энергии, общения и общую атмосферу труда, которая, безусловно, объединяет. Но самое главное - это полезное дело, которое облагораживает не только нашу землю, но и каждого, кто участвует в акции", - считает педагог-организатор.





Руководитель физического воспитания этого же колледжа Александра Попсова назвала мероприятие вдохновляющей экологической эстафетой. "Это превращает обычную посадку деревьев в настоящий урок дружбы, командного духа и заботы о родной земле. Акция помогает ребятам сплотиться ради общего полезного дела, почувствовать ответственность за природу своей страны и оставить свой личный зеленый след в ее будущем. Сажаем будущее нашей страны вместе. С каждым общим деревом мы становимся ближе друг к другу и природе", - сказала она.-0-