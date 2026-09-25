Молодежь Гродненской области присоединилась к инициативе "Восстановление святынь Беларуси"





Как отметил первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Петр Косицкий, за время проведения инициативы в регионе прошло порядка 30 знаковых мероприятий. "Волонтеры благоустраивали храмы, костелы, места захоронений - вносили своим трудом вклад в сохранение культурного и духовного наследия региона. Прошли также встречи со священнослужителями", - сказал он. Мероприятия проходили с июля по сентябрь, работы по благоустройству развернулись во всех районах области.





Сегодня молодежь, а это представители лучших волонтерских отрядов области, которые наиболее активно проявили себя, собрались для работы у храма в честь Афанасия Брестского в микрорайоне Зарица, где, как и несколько лет кряду, занимаются благоустройством прилегающей территории.





Центральным событием стал открытый диалог волонтеров с представителями духовенства. Участники обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания, ответственности за сохранение истории и те ценности, которые волнуют современную молодежь. Состоялось чествование лучших волонтерских отрядов региона, показавших наилучшие результаты в реализации инициативы.





Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" реализуется БРСМ с 2013 года. Ее главная цель - воспитание у подрастающего поколения уважения к духовным традициям белорусского народа, развитие интереса к истории малой родины и приобщение к созидательному волонтерскому движению. За годы существования инициатива стала мощным символом единства молодежи разных конфессий ради общей цели - процветания родной земли.-0-

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканской благотворительной инициативы "Восстановление святынь Беларуси" прошел в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.