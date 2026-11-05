Молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов открыли в Брестском районе

"Животноводство формирует до 70% выручки в любой сельхозорганизации, большую долю в этом занимает производство молока. Строительство подобных МТК - это переход на новый технологический уровень, шаг вперед к улучшению условий труда, повышению продуктивности животных и эффективности работы в целом. Этому уделяет большое внимание глава государства", - подчеркнул первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.

В "Дубравушке-Агро" новый молочно-товарный комплекс - теперь крупнейший на территории хозяйства. Там созданы оптимальные условия для повышения производства молока. Так, по бизнес-плану среднегодовой удой от одной коровы в 2027 году должен составить не менее 6750 кг. В "Дубравушке-Агро" новый молочно-товарный комплекс - теперь крупнейший на территории хозяйства. Там созданы оптимальные условия для повышения производства молока. Так, по бизнес-плану среднегодовой удой от одной коровы в 2027 году должен составить не менее 6750 кг.

"Созданы комфортные условия для работников комплекса. Обустроены прачечная, сушилка, раздевалки, душевые, комната приема пищи. Установлен электрокотел. На мобильный телефон руководителя приходят данные. С помощью приложения можно управлять температурным режимом, микроклиматом на целом таком МТК. Если какой-то сбой, приходит уведомление", - рассказали в хозяйстве. Трудятся на комплексе 25 человек.-0-

Фото Брестского облисполкома Фото Брестского облисполкома

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в преддверии 7 ноября открыли крупный молочно-товарный комплекс, передает корреспондент БЕЛТА.Современный МТК построили в ОАО "Дубравушка-Агро" в деревне Приборово. Коровы будут содержаться в двух зданиях, в каждом - по 500 голов. Имеется также доильно-молочный блок. Многие процессы автоматизированы, в том числе вентиляция, микроклимат, работа подкидывателей кормов. Для комплекса приобрели современный кормовой стол, чтобы обеспечить для животных оптимальные условия содержания.