Могилевчане закрыли велосезон массовым велопробегом в честь Дня народного единства





Мероприятие стало ярким завершением летнего велосезона и объединило представителей разных профессий и возрастов. Участие в велопробеге принял председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков. Он отметил, что акция стала хорошей городской традицией и символизирует сплоченность общества. "Это стало хорошей могилевской традицией - открывать велосезон и заканчивать. У нас был большой государственный праздник, и сегодня особенно видно, что мы на самом деле едины. Один народ, настроение хорошее. С удовольствием прокатимся по красивым улицам нашего города и зарядимся позитивом", - сказал Сергей Чертков.





Среди участников - коллектив городской поликлиники №2. Акушерка учреждения Виктория Якушка приехала на мероприятие вместе с коллегами и семилетней дочерью Евгенией. Для семьи это уже второй опыт участия в массовых заездах. "Активными велосипедистами нас не назовешь - это наш второй раз. Но ребенок сам хочет участвовать, потому что мы семьей часто выезжаем на велопрогулки. Нам нравится эта движуха", - отметила Виктория Якушка. По ее словам, женский коллектив поликлиники очень дружный. Несмотря на отсутствие специальных тренировок, участницы планируют преодолеть всю дистанцию и позже добраться до фестиваля "Бульба-фэст".





Поддержал инициативу и водитель троллейбусного парка Валентин Петрашенко. Для него велосипед не только хобби, но и основной способ передвижения. "Троллейбус - это работа, а в свободное время я люблю велосипед. На работу, кстати, тоже всегда езжу на велосипеде. Участвую в открытии и закрытии велосезона не первый раз. Обычно приезжаю с детьми и всем коллективом троллейбусного парка, - рассказал он. - Я за то, чтобы таких мероприятий было больше. И мои коллеги тоже за".-0-

19 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Традиционный городской велопробег, посвященный Дню народного единства, проходит 19 сентября в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.