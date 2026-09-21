Когда включат отопление в Минске

Ежегодно в Минске перекладывают более 140 км теплосетей. Старые стальные трубопроводы, которые отработали по 30-40 лет, заменяют на современные предизолированные. "Они не подвержены коррозии. Основное преимущество - это снижение потерь через изоляцию тепловой энергии. В принципе они новые. Надежность повышается однозначно. Основной принцип замены - повышение надежности теплоснабжения", - отметил начальник отдела капитального строительства ГП "Минсккоммунтеплосеть" Дмитрий Васюкевич.
Газовая котельная нового поколения, которая полностью автоматизирована, будет обеспечивать теплом три микрорайона Минск-Мира. Это порядка 30 домов. Ее общая мощность 40 МВт. Преимущество газа - высокая эффективность сгорания, стабильное теплоснабжение даже в сильные морозы. Проект обеспечит не только тепло в домах, но, по предварительным подсчетам, экономия электричества тоже будет весомой. "На всем насосном оборудовании применены частотные преобразователи, что позволяет удельную норму сократить, работать экономично. По опыту других котельных это порядка 30% экономии электричества", - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации "Минсккоммунтеплосети" Станислав Стародубцев.
В стране газифицированы 118 районов. Как рассказал заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий, из них 39 имеет долю собственных энергоресурсов 70%. "От 50 до 70% еще где-то 17. Порядка 50 районов уже имеют долю ниже 50%. То есть председатель райисполкома, если что-нибудь случится, уверен, что население будет обогрето и горячая вода будет. Они будут в тепле и уюте. С учетом того, что у них есть собственные энергоресурсы, у них котельная будет работать и поставлять тепло. Наше суммарное потребление энергоресурсов - 39 млн т условного топлива. Мы по объему использования топлива растем, потому что экономика растет", - уточнил Виталий Крецкий.
Отопление в стране начнут включать по четкому регламенту, который в этом году обновили. Раньше местные органы власти ждали пять дней холодов, теперь могут подать тепло уже после трех. В первую очередь, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов и ниже, в социальные объекты (детские сады, школы, больницы, поликлиники и санатории). Затем - в жилой фонд, когда наружная температура будет плюс 8 градусов и ниже. Административные и промышленные здания подключат после полной запитки жилого сектора.-0-