Многофункциональные площадки открыли в Миорах и Глубоком при поддержке Президентского спортклуба

30 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Миорах и Глубоком в торжественной обстановке открыли две многофункциональные площадки, возведенные при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миорском и Глубокском райисполкомах.





Обе площадки были построены благодаря республиканскому социальному проекту "Спорт для всех", который реализуется при поддержке Президентского спортивного клуба. Новые объекты - это современные зоны для занятий физкультурой и спортом для жителей райцентров, расположенные в шаговой доступности. Ими могут пользоваться как дети, так и взрослые. Универсальное покрытие гарантирует безопасность, уличные тренажеры предназначены для укрепления разных групп мышц. Кроме того, здесь могут заниматься люди с ограниченными возможностями, включая инвалидов и пенсионеров, для них предусмотрено специальное оборудование.

В Глубоком новую спортплощадку испытали сразу после открытия - здесь состоялись дружеские соревнования по стритлифтингу, стритболу и броскам в кольцо. В Глубоком новую спортплощадку испытали сразу после открытия - здесь состоялись дружеские соревнования по стритлифтингу, стритболу и броскам в кольцо.

Проект "Спорт для всех" направлен на создание условий для развития и популяризации среди белорусов физической культуры и спорта, чтобы каждый желающий мог бесплатно и в удобное время воспользоваться современными открытыми площадками. При поддержке Президентского спортивного клуба по всей Беларуси уже установлены около 230 подобных комплексов, доступных людям с любой физической подготовкой.-0- Проект "Спорт для всех" направлен на создание условий для развития и популяризации среди белорусов физической культуры и спорта, чтобы каждый желающий мог бесплатно и в удобное время воспользоваться современными открытыми площадками. При поддержке Президентского спортивного клуба по всей Беларуси уже установлены около 230 подобных комплексов, доступных людям с любой физической подготовкой.-0-