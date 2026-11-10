Многоэтажные дома, детсад, дороги. Как в ближайшие годы изменится микрорайон Тарный в Витебске

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10 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. До конца года в микрорайоне Тарный в Витебске введут три многоквартирных дома. Как будет вестись жилая застройка и развиваться инфраструктура, корреспонденту БЕЛТА рассказал руководитель проекта госпредприятия "Управление капитального строительства города Витебска" Виталий Лапатинский.С начала 2026 года в микрорайоне Тарный уже ввели в строй 12 многоэтажных домов, это 74,5 тыс. кв.м жилья. "Из них 31 тыс. кв.м относится к категории арендного, а остальное возведено с помощью господдержки. Это квартиры, предназначенные для нуждающихся в улучшении жилищных условий, например, многодетных семей. До конца года сдадим в эксплуатацию еще три дома, это 18 тыс. кв.м. В этих домах сейчас подключается отопление, проверяется работа инженерных сетей, проводятся работы по внутренней отделке", - отметил руководитель проекта.Каждая из многоэтажек относится к типовому строительному проекту панельных домов на 10 этажей, где предусмотрены от двух до четырех подъездов с квартирами от одной до трех комнат. По генплану застройки в Тарном предполагается строительство 25 домов, и оставшиеся 10 (около 60 тыс. кв.м) будут возводить в 2027-2028 годах.Что касается дворов, то для размещения машин везде благоустраивают автопарковки. Для комфортного и активного отдыха детей запланированы игровые зоны с качественным оборудованием, а также зеленые зоны с газонами, деревьями и малыми архитектурными формами. "В каждом дворе, в малом квартале на несколько домов, предусмотрена спортивная площадка для подвижных игр с резиновым покрытием и ограждением. Также будут установлены уличные тренажеры, в том числе детские, и современные игровые комплексы", - пояснил Виталий Лапатинский.Сейчас дворы введенных в строй домов украшает пестрая тротуарная плитка, которую выпускают в Барановичах. Кстати, новые дома выделяются интересной расцветкой и придают микрорайону привлекательный вид.Пополнение жилфонда в Тарном повлечет за собой и обустройство всей необходимой инфраструктуры. Уже появились четыре трансформаторные подстанции. Будет строиться автомобильная развязка для более удобного транспортного сообщения. В 2028 году для будущих юных новоселов здесь начнут возводить детский сад на 240 мест. "В следующем году будет разрабатываться проектная документация по строительству средней школы в прилегающем микрорайоне Лучеса, так что ребятам будет недалеко ездить на учебу", - подчеркнул специалист.В Тарном по плану появится и многофункциональный торгово-развлекательный центр, чтобы жители смогли делать покупки, не выезжая далеко за пределы микрорайона.-0-